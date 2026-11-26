uzman çavuş ahmet şahin memleketinde uğurlandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki Uzman Çavuş Ahmet Şahin, memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

törene katılanlar ve veda anları:

Tepecikören Mahallesi’nde gerçekleştirilen cenaze törenine; Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ali Rumi Kuntaş, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrağına sarılı naaşın baba ocağına getirilmesiyle burada helallik alındı, dualar eşliğinde tören devam etti.

törenin akışı ve defin:

Cenaze için önce askeri tören düzenlendi, ardından cenaze namazı kılındı. Aile ve yakınlarının katıldığı uğurlama sonrası Ahmet Şahin için Tepecikören Köy Mezarlığı’nda defin gerçekleştirildi.

Ahmet Şahin, yaklaşık 1,5 yıldır Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde görev yapıyordu. Ailesi ve yakın çevresi ile vedalaşmanın ardından askeri tören kapsamında son görevler yerine getirildi.

kaza ve motosiklet detayı:

Kaza, 25 Kasım tarihinde meydana geldi. İzni sona eren Şahin’in memleketinde otomobilini ve eski motosikletini satarak aldığı yeni motosiklet, görev yerine götürülmek üzere yolcu otobüsüyle Çanakkale’ye gönderildi. Otogarda motosikletini teslim aldıktan sonra görev yaptığı Gökçeada’ya giderken kazanın yaşandığı belirtildi.

Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen Şahin’in ani ölümü, yakın çevresinde derin üzüntü yarattı; törene katılanlar genç uzman çavuşu saygı duruşu ve dualarla uğurladı.

ÇANAKKALE'NİN LAPSEKİ İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 27 YAŞINDAKİ UZMAN ÇAVUŞ AHMET ŞAHİN, MEMLEKETİ ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.