Uzman raporuna itiraz: milletvekili Ayşen Gürcan'ın yaralandığı kaza davasında yeni bilirkişi talebi

duruşmada neler oldu:

Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ın da yaralandığı kazaya ilişkin dava Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya kazaya karışan taraflar, avukatlar ve tanıklar katıldı; mahkeme heyeti tanık beyanlarını dinledi.

Mahkemede, milletvekili Ayşen Gürcan'ın araç içindeki danışmanı Fatma P. tanık olarak ifade verdi. Fatma P., Ankara'dan Eskişehir'e hareket ettiklerini, kendisinin ön yolcu koltuğunda bulunduğunu ve vekilin arka koltukta uyuduğunu anlattı. Sivrihisar mevkiine yaklaştıklarında önceki aracın fren yapması üzerine yola baktığını belirten tanık, karşı yönden gelen aracın burnunun kendi şeridinin ortasına kadar girdiğini gördüğünü söyledi.

tanığın ifadelerinden öne çıkanlar:

Fatma P. ifadesinde, şoförün ismini vererek Coşkun Ç. ile birlikte yolculuk ettiklerini, yolun kalabalık olmasından dolayı hızlarının azaldığını ve 'kaçacak alanımız kalmamıştı' diye ifade ettiğini belirtti. Ayrıca kaza sonrası ne kendilerinin ne de vekilin karşı taraftan şikayetçi olmadığını, kazada sürücünün hatalı olduğunu düşünseydi onunla çalışmaya devam etmeyeceğini söyledi. Tanık, soruşturma sırasında şok ve travma etkisiyle hız konusunda net söyleyemediğini ancak 'kesinlikle hızlı değildik' ifadelerini kullandı.

bilirkişi raporuna yapılan itiraz:

Karşı tarafın avukatı duruşmada dosyaya giren bilirkişi raporundaki tespitler ile kroki arasındaki çelişkilere dikkat çekti. Avukat, raporda metin kısmında sanık aracının yolu kapattığının belirtildiğini, krokiye göre ise müvekkilinin kendi yolunda ilerlediğinin gösterildiğini öne sürdü. Rapordaki teknik verilerin yetersiz olduğunu savunan avukat, çarpışma anındaki hız, fren mesafesi ve hızın ne kadar düşürüldüğünün matematiksel formüllerle aydınlatılmadığını belirtti ve dosyanın İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Trafik Kürsüsü veya Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki otomotiv ve çarpışma kinematiği uzmanı bilirkişilere tevdi edilerek yeni, denetlenebilir bir rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tarafların beyan ve taleplerini dinledikten sonra dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ESKİŞEHİR'DE AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ VE ESKİ BAKAN AYŞEN GÜRCAN'IN YARALANDIĞI, 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN DAVANIN GÖRÜLMESİNE ESKİŞEHİR 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE DEVAM EDİLDİ.