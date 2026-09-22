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Uzman uyarısı: Alzheimer riskini azaltmak mümkün

Dr. Yusuf Ziya Deniz, Alzheimer riskine karşı sağlıklı beslenme, düzenli uyku, zihinsel ve fiziksel egzersiz ile erken değerlendirmeyi önerdi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Uzman uyarısı: Alzheimer riskini azaltmak mümkün

Malatya'dan uzman yorumu: Alzheimer belirtilerine dikkat:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Deniz, Alzheimer hastalığının tanısı, risk faktörleri ve tedavi yaklaşımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deniz, hastalığın genellikle 60 yaş üzerindeki bireyleri etkilediğini ve başta bellek olmak üzere bilişsel fonksiyonlarda ilerleyici kayıpla seyrettiğini belirtti.

Belirtiler ve günlük yaşam etkisi:

Deniz, Alzheimer'da en sık gözlemlenen yakınmanın unutkanlık olduğunu vurguladı. Adres ve mekân bulmada güçlük, yeni bilgiler öğrenmede zorlanma ve hesap yapmada zorluk gibi bulguların da hastalığa eşlik edebileceğini söyledi. Bu belirtilerin ilerlemesiyle birlikte günlük yaşam aktivitelerinde zorluklar ortaya çıkabildiğini; bunun hem hasta hem de bakım verenler açısından ağır bir yük oluşturduğunu aktardı.

Risk faktörleri ve koruyucu yaklaşım:

Hastalığın ortaya çıkışında yaşam tarzı faktörlerinin rolüne dikkat çeken Deniz, damar sertliğine yol açan durumlar, zihinsel ve fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme ile düzensiz uykunun riskleri artırdığını ifade etti. Buna karşılık Akdeniz tipi sağlıklı beslenme, zihinsel ve fiziksel egzersiz ile düzenli ve sağlıklı uykunun riskin azaltılmasına katkı sağladığını belirtti. Deniz, bu değişikliklerin kişisel ve toplumsal düzeyde önem taşıdığına işaret etti.

Dr. Deniz ayrıca, günlük hayatta artan unutkanlık şikâyeti olan kişilerin vakit kaybetmeden bir nöroloji hekimine başvurmalarını önerdi ve erken değerlendirme ile uygun takip sürecinin hastalık yönetiminde belirleyici olduğunu söyledi.

Tedavideki gelişmeler ve beklentiler:

Mevcut durumda Alzheimer'ı tamamen ortadan kaldıran bir tedavi bulunmadığını belirten Deniz, hastalık sürecini yavaşlatmaya ve belirtileri kontrol altına almaya yönelik ilaçların rutin uygulamada kullanıldığını hatırlattı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla yeni nesil anti-amiloid tedaviler üzerinde umut verici sonuçların görüldüğünü aktardı ve bu tedavilerin günlük pratiğe girmesiyle hastalığın seyrini yavaşlatma veya ilerleyişini azaltma yönünde yeni imkânların doğabileceğini ifade etti.

Kamuoyuna ve bakım verenlere çağrısında bulunan Deniz, erken tanı, yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli tıbbi takiple Alzheimer hastalığının etkilerinin yönetilebileceğini vurguladı.

UZMANINDAN ALZHEİMER UYARISI: UNUTKANLIK EN TEMEL BELİRTİLERDEN BİRİ

UZMANINDAN ALZHEİMER UYARISI: UNUTKANLIK EN TEMEL BELİRTİLERDEN BİRİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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