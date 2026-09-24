Uzmandan çocuklarda vitamin takviyesi uyarısı: önce test, sonra tedavi

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mevlüt Özkan Tokay, okul döneminde ve mevsim geçişlerinde çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, grip ve soğuk algınlığı sıklığının arttığını, bunun sonucu olarak ailelerin vitamin ve takviye ürünlerine başvurduğunu söyledi. Tokay, bu yaklaşımın yaygın olmasına karşın uygulamada bazı hatalar yapıldığını belirtti.

Mevcut veriler ve vitaminlerin etkinliği:

Uzman, son dönemde yapılan çalışmaların multivitamin ve C vitamini kullanımının hastalığa yakalanma sıklığını ya da hastalık seyrini değiştirmediğini gösterdiğine dikkat çekti. Vitaminleri rastgele kullanmamalıyız. Gereksiz veya kontrolsüz takviyeler hem maliyet hem de gereksiz uygulama anlamına geliyor.

Tokay, özellikle ülkemizde yaygın görülen demir eksikliğinin öncelikli değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kan değerleri zaten normalse multivitaminlerin yalnızca bu değerleri korumak amacıyla kullanılabileceğini belirtti.

Öncelik kan taramaları ve eksikliklerin giderilmesi:

Uzm. Dr. Tokay, yaklaşımın önce tetkik sonra tedavi olması gerektiğini vurguladı. İlk adım olarak çocukların kan değerleri taranmalı, varsa vitamin ve mineral eksiklikleri tespit edilmeli ve önce eksiklikler yerine konulmalı, yani replasman yapılmalı. Eksiklikler giderildikten sonra gerekirse multivitamin kullanımına geçilmelidir.

Tokay ayrıca vitamin prospektüslerindeki yaş sınırlarına dikkat edilmesi gerektiğini ve genel önerinin çocuğun sağlıklı beslenmesi ile düzenli uyku olduğunu ifade etti. Eksiklikler giderildikten sonra 2 yaş ve üzeri ya da 4 yaş ve üzeri için önerilen vitamin grupları bulunduğunu hatırlattı.

Okul başarısını desteklediği ileri sürülen bazı preparatların varlığına da değinen Tokay, sitikolin, arjinin ve lizin içeren takviyelerin okul başarımında yardımcı olabileceğini ancak bunların kesinlikle doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini söyledi.

Okul, bulaşma ve pratik korunma önerileri:

Tokay, okullarda hijyen kurallarına uyulmasının önemini vurguladı ve hasta olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini belirtti. Hastalığın en bulaşıcı olduğu dönemin ateşli geçirilen dönem olduğuna dikkat çekerek, ateşsiz geçen ikinci günün ardından çocuğun okula dönebileceğini söyledi.

Aile içi korunma önlemlerinin de büyük önem taşıdığını anlatan Tokay, hastalık dönemlerinde aile bireylerinin birbirinden uzak kalması, maske kullanımı ve ortak havlu, çatal, bıçak ile tabak kullanımından kaçınılmasının gerektiğini ifade etti. En temel korunma yönteminin ise düzenli ve dengeli beslenme ile yeterli uyku olduğunu belirtti.

Sonuç olarak uzman, vitamin ve takviyelerin ihtiyaca göre, tıbbi değerlendirme sonrası ve doktor kontrolünde kullanılmasının doğru olduğunu; önceliğin ise kan değerlerinin taranması, eksikliklerin giderilmesi ve temel olarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi olduğunu vurguladı.

DR. MEVLÜT ÖZKAN TOKAY