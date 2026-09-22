Dolar 48,8144 +0,01%
Euro 55,8485 -0,19%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.864,32 -0,23%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 100,12 -0,22%
--°

Uzmandan uyarı: fay etkileşimi nedeniyle artçı sarsıntılar sürecek

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının ardından fay etkileşimi nedeniyle artçı depremlerin süreceğini belirtti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:09

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 10:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Uzmandan uyarı: fay etkileşimi nedeniyle artçı sarsıntılar sürecek

Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğündeki sarsıntı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün gece saat 04.02'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi; yetkililer tarafından herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği aktarıldı.

uzmanın değerlendirmesi:

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada bu tür depremlerin beklenen tipte olduğunu ve bölgede önceden de benzer sarsıntıların görüldüğünü söyledi. Dr. Tatar, depremlerin sığ olması nedeniyle çevre ilçelerden hissedildiğini ifade etti.

Depremden kaçış yok. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Deprem öldürmez bina öldürür. Orta şiddette bir deprem olan 5.0'ın küçük yerleşim yerlerinde sınırlı etkisi olacağını, sağlam binalarda ciddi hasar beklenmediğini vurguladı.

artçı depremler ve fay etkileşimi:

Dr. Tatar, artçı sarsıntıların devam edeceği uyarısında bulunarak bunun nedenini bölgede süregelen enerji birikimi ve fayların birbirini tetiklemesi olarak açıkladı. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından küçük ve orta ölçekli sarsıntıların sürmesinin olası olduğunu belirtti. Ayrıca Yumurtalık-Karataş fayında 1998 depremi gibi bir hareketlenme olması durumunda Güney Adana'nın etkilenebileceğine dair uyarısı bulundu.

Artçı depremler devam edecektir. ifadesiyle uzman, halkı hem olası sarsıntılara karşı hazırlıklı olmaya hem de yapı güvenliğine öncelik verilmesine çağırdı.

Yaşanan olay, bölge halkı ve yetkililer için yapı denetimi ve güvenlik önlemlerinin önemini yeniden ortaya koydu. Uzmanların vurgusu, panikten uzak durmak ve riskleri azaltmaya yönelik tedbirleri sürdürmek yönünde oldu.

TÜRKİYE MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBE BAŞKANI...

TÜRKİYE MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBE BAŞKANI DR. MEHMET TATAR, SAİMBEYLİ’DE MEYDANA GELEN 5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME İLİŞKİN, “FAYLAR BİRBİRİNİ TETİKLEDİĞİ İÇİN BURADA OLUŞAN BİR DEPREM, BAŞKA BİR FAYI TETİKLİYOR. BU NEDENLE ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEKTİR” DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı
images

Atakum'da çocuklara yönelik kapsamlı trafik eğitim parkı kuruluyor
images

Alanya ortak akılla iklim değişikliğine karşı dirençlilik planı hazırlıyor
images

Bartın'ın doğal mirası yeni koruma kararlarıyla güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Valilikte sürpriz doğum günü: şehidin ikiz yeğenlerine sıcak kutlama

Trump: seçimlerden sonra iran meselesi hızlıca çözülecek ya da ortadan kaldırılacak

Kocaeli'de mutfakta saklanan skank ve binlerce kaçak ürünle 14 kişi gözaltında

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği