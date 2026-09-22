Uzmandan uyarı: fay etkileşimi nedeniyle artçı sarsıntılar sürecek

Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğündeki sarsıntı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün gece saat 04.02'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi; yetkililer tarafından herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği aktarıldı.

uzmanın değerlendirmesi:

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada bu tür depremlerin beklenen tipte olduğunu ve bölgede önceden de benzer sarsıntıların görüldüğünü söyledi. Dr. Tatar, depremlerin sığ olması nedeniyle çevre ilçelerden hissedildiğini ifade etti.

Depremden kaçış yok. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Deprem öldürmez bina öldürür. Orta şiddette bir deprem olan 5.0'ın küçük yerleşim yerlerinde sınırlı etkisi olacağını, sağlam binalarda ciddi hasar beklenmediğini vurguladı.

artçı depremler ve fay etkileşimi:

Dr. Tatar, artçı sarsıntıların devam edeceği uyarısında bulunarak bunun nedenini bölgede süregelen enerji birikimi ve fayların birbirini tetiklemesi olarak açıkladı. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından küçük ve orta ölçekli sarsıntıların sürmesinin olası olduğunu belirtti. Ayrıca Yumurtalık-Karataş fayında 1998 depremi gibi bir hareketlenme olması durumunda Güney Adana'nın etkilenebileceğine dair uyarısı bulundu.

Artçı depremler devam edecektir. ifadesiyle uzman, halkı hem olası sarsıntılara karşı hazırlıklı olmaya hem de yapı güvenliğine öncelik verilmesine çağırdı.

Yaşanan olay, bölge halkı ve yetkililer için yapı denetimi ve güvenlik önlemlerinin önemini yeniden ortaya koydu. Uzmanların vurgusu, panikten uzak durmak ve riskleri azaltmaya yönelik tedbirleri sürdürmek yönünde oldu.

TÜRKİYE MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBE BAŞKANI DR. MEHMET TATAR, SAİMBEYLİ’DE MEYDANA GELEN 5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME İLİŞKİN, “FAYLAR BİRBİRİNİ TETİKLEDİĞİ İÇİN BURADA OLUŞAN BİR DEPREM, BAŞKA BİR FAYI TETİKLİYOR. BU NEDENLE ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEKTİR” DEDİ.