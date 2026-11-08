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Uzmanlar kafa tabanı tümörlerinde disiplinlerarası tedavi modellerini tartıştı

Acıbadem Kent Hastanesi'nin ev sahipliğindeki sempozyumda nöroşirürji, KBB, radyasyon onkolojisi ve diğer disiplinler kafa tabanı tümörlerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Uzmanlar kafa tabanı tümörlerinde disiplinlerarası tedavi modellerini tartıştı

Uluslararası katılımla gerçekleştirilen sempozyum

Acıbadem Kent Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası "Kafa Tabanı İlişkili Tümörlerin Yönetimi" sempozyumu, nöroşirürji, kulak burun boğaz (KBB), nöroloji, nöropatoloji, radyasyon onkolojisi ve anatomi gibi farklı disiplinlerden çok sayıda yerli ve yabancı uzmanı bir araya getirdi. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İlhan Elmacı ile başlayan toplantıda gün boyu tanı ve tedavi yaklaşımlarındaki yenilikler masaya yatırıldı.

Disiplinlerarası çalışmanın önemi:

Katılımcılar, kafa tabanı tümörlerinin anatomik karmaşıklığı nedeniyle birden fazla uzmanlığın eş zamanlı katkısını gerektirdiği konusunda hemfikir oldu. Prof. Dr. İlhan Elmacı, bu bölgenin "önemli damarlar, sinirler ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli pek çok anatomik yapı" barındırdığını belirterek multidisipliner yaklaşımın tedavi başarısındaki rolünü vurguladı. Elmacı, "Kafa tabanı tümörleri, birden fazla uzmanlığın ve çok sayıda disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren bir alan. Oldukça zorlu bir anatomik bölgeden söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilimsel gelişmelerin tedavi kararlarına etkisi:

Sempozyumda, yeni araştırma sonuçlarının ve teknolojik gelişmelerin cerrahi karar süreçlerini nasıl etkilediği detaylı biçimde ele alındı. Prof. Dr. Elmacı, bilimsel ilerlemelerin hasta seçimi ve ameliyat kararı verme kriterlerinde hassasiyeti artırdığını belirtti: "Özellikle kafa tabanı tümörlerine yönelik bilimsel araştırmalar, bize yeni imkanlar sunuyor. Yeni tedavi seçeneklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte hangi hastaya ameliyat önerileceği, cerrahi kararların hangi ölçütlere göre verileceği konusunda daha hassas değerlendirmeler yapmamız gerekiyor."

Toplantıda sunulan olgu tartışmaları ve deneyim paylaşımları, cerrahlar ve onkoloji ekipleri arasında ortak protokollerin geliştirilmesine zemin oluşturdu. Radyasyon onkolojisi, nöropatoloji ve anatomik planlama alanlarındaki katkılar, özellikle cerrahi sınırların belirlenmesi ve komplikasyon risklerinin azaltılmasında öne çıktı.

Uzmanlar ayrıca multidisipliner eğitim ve ortak araştırma projelerinin, tedavi sonuçlarını iyileştirecek ve hasta bakımında standardizasyon sağlayacak önemli adımlar olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Elmacı sempozyumun sonuçlarına ilişkin, "Bu tür toplantılar hastalarımıza çok olumlu katkılar sağlayacaktır. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bizim yaptığımız da bu bilgiyi artırmak ve çoğaltmak. Bunu hem hastalarımız hem de gelecek için yapmamız gerekiyor." sözleriyle değerlendirme yaptı.

FARKLI UZMANLIK ALANLARINDAN ULUSAL VE ULUSLARARASI İSİMLERİ BİR ARAYA GETİREN SEMPOZYUMDA, KAFA...

FARKLI UZMANLIK ALANLARINDAN ULUSAL VE ULUSLARARASI İSİMLERİ BİR ARAYA GETİREN SEMPOZYUMDA, KAFA TABANI TÜMÖRLERİNİN TANI VE TEDAVİSİNDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER, BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE YENİ TEDAVİ OLANAKLARI ELE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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