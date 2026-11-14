uzmanlar: merdiven altı botoks ve dolgu ölümcül sonuçlar doğurabilir

cildiye uzmanından uyarı:

Diyarbakır Memorial Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam doğru ellerde ve onaylı ürünlerle yapılmayan botoks ve dolgu uygulamalarının sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti. Bağlam, botoksun bir bakteri ürünü olduğunu; doğru standardizasyon ve onay olmadan uygulamanın tehlike oluşturduğunu vurguladı. Son dönemde merdiven altı uygulamalardan kaynaklanan ağır komplikasyonların, bazı vakalarda ölümle sonuçlandığını aktardı.

botoks uygulamalarında riskler:

Dr. Bağlam botoksun zaman zaman halk arasında yılan zehri ile karıştırıldığını ancak bunun doğru olmadığını, aslında standartize edilmiş bir protein ürünü olduğunu söyledi. Onaylı ürünler ve yetkili ellerde yapılan uygulamalarda yan etkilerin genellikle geri döndürülebilir olduğunu belirtti. Buna karşın merdiven altı ve onaysız ürünlerde standardizasyon eksikliği nedeniyle ünite miktarının belirsiz kalmasının işlem başarısızlığına, memnuniyetsizliğe ve daha ciddi sistemik komplikasyonlara yol açabildiğini ifade etti. Bu komplikasyonlar arasında solunum yetmezliği, kas güçsüzlüğü ve ölüm görülebildiği belirtildi.

Bağlam ayrıca botoksun etkisinin ortalama 6 ay sürdüğünü, yanlış uygulamalarda ise etkilerin geçmesiyle birlikte sorunların düzelebileceğini; kaş ve göz kapağı ile ilgili bazı ters etkilerin yaklaşık bir ay içinde düzeldiğini söyledi. Ancak bu iyileşmenin onaylı ürünler için geçerli olduğunu, onaysız ürünlerde benzer bir düzelme sağlanamayabileceğini vurguladı. İşlemi yapacak kişinin seçiminin kritik olduğunu, uygulamaların dermatologlar, plastik cerrahlar veya medikal estetik sertifikası olan hekimler tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

dolgu riskleri, hasta seçimi ve ürün tercihi:

Dolgu işlemlerinde sıklıkla kullanılan maddenin hyalüronik asit olduğunu söyleyen Bağlam, uzman ellerde bu uygulamaların yüz güldürücü sonuçlar verdiğini belirtti. Ancak merdiven altı uygulamalarda damara dolgu enjekte edilmesi gibi hataların ciltte çürüme, ciddi doku kaybı ve körlüğe varabilen komplikasyonlara neden olabildiğini ifade etti.

Dr. Bağlam bazı hasta gruplarında dolgudan kaçınılması gerektiğini aktardı. Romatolojik hastalıkları olanlar, vitiligo gibi belirli cilt hastalıkları veya uygulama bölgesinde aktif enfeksiyon ya da lezyon bulunan hastalar için dolgunun risk taşıyabileceği, bu nedenle hasta seçiminin uzman doktor tarafından yapılmasının gerektiği belirtildi. Dolguların kalıcı, yarı kalıcı ve geçici olarak sınıflandığını, çoğunlukla hekimlerin geçici dolguları tercih ettiğini; geçici dolguların etkisinin genellikle 1,5-2 yıl sürdüğünü, bazı ürünlerde 4-6 ay arasında değişebildiğini söyledi. Kalıcı ya da yarı kalıcı dolguların komplikasyonlarını geri çevirmede zorluklar yaratabileceği için geçici ürünlerin daha güvenli bulunduğu vurgulandı.

Sonuç olarak Bağlam, bu tür estetik uygulamaların uzman ellerde, uygun sağlık kuruluşlarında ve onaylı ürünlerle yapılması gerektiğini; merdiven altı yerlerde işlem yaptırılmaması gerektiğini tekrarladı ve hastalara tedavi öncesi hekim seçimine özen göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ CİLDİYE UZM. DR. SÜLEYMAN BAĞLAM, UZMAN OLMAYAN VE MERDİVEN ALTI ÜRÜNLER İLE YAPILAN BOTOKS VE DOLGU İŞLEMLERİNDE ÇOK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI GÖRÜLMEYE BAŞLANDIĞINI AKTARDI.