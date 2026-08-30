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Üzüm bağında mesaiye doğan sevgi: öğretmenden işçiye sürpriz doğum günü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğretmen ve çiftçi Fahri Sarıtaş, üzüm bağında çalışırken mesai arkadaşına hazırladığı pasta ile sürpriz doğum günü kutladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üzüm bağında mesaiye doğan sevgi: öğretmenden işçiye sürpriz doğum günü

Üzüm bağında doğum günü sürprizi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğretmenliğin yanı sıra çiftçilikle de uğraşan Fahri Sarıtaş, üzüm bağında çalışan bir işçisinin doğum gününü mesai sırasında sürpriz bir kutlamayla karşıladı. Sarıtaş, hazırlattığı doğum günü pastasını bağa getirerek arkadaşına unutulmaz bir an yaşattı.

Sürpriz anı ve çalışma ortamı:

Çalışma esnasında aniden karşısında pastayı gören işçi büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Bağda ter döken diğer tarım işçilerinin de katılmasıyla pasta kesildi ve yorucu mesaide renkli, yüz güldüren görüntüler ortaya çıktı. O anlar hem fotoğraf hem de duygu dolu bir paylaşım ortamı oluşturdu.

Dayanışma ve emeğe saygı:

Sarıtaş, birlikte çalıştığı kişilerin özel günlerinde yanında olmanın önemine vurgu yaparak, "İnsanların emeğini takdir etmek, özel günlerinde yanında olmak bizim için çok önemli. Sonuçta aynı sofraya, aynı ekmeğe emek veriyoruz. Küçük de olsa mesai arkadaşımıza böyle bir sürpriz yapmak istedik" ifadelerini kullandı. Üzüm hasadının ve bağ bakımının yoğun olarak sürdüğü bu günlerde yapılan kutlama, tarım işçilerine moral ve motivasyon kaynağı oldu.

MANİSA&#039;NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÖĞRETMENLİĞİN YANI SIRA ÇİFTÇİLİKLE DE UĞRAŞAN FAHRİ SARITAŞ, ÜZÜM...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÖĞRETMENLİĞİN YANI SIRA ÇİFTÇİLİKLE DE UĞRAŞAN FAHRİ SARITAŞ, ÜZÜM BAĞINDA MESAİ HARCAYAN İŞÇİSİNE SÜRPRİZ BİR DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI DÜZENLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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