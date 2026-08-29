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Üzümlü kaymakamı Tanyeri jandarma karakolunda güvenlik çalışmalarını yerinde değerlendirdi

Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, Tanyeri Jandarma Karakolunu ziyaret ederek bölgedeki güvenlik çalışmalarını inceledi, personele başarı diledi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Üzümlü kaymakamı Tanyeri jandarma karakolunda güvenlik çalışmalarını yerinde değerlendirdi

Üzümlü kaymakamı Tanyeri jandarma karakolunda incelemelerde bulundu

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tanyeri Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Karakolda İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzetin Gül tarafından karşılandı.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaret sırasında Kaymakam Hökelekli, karakolun sorumluluk bölgesindeki güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmaların durumu ve sahadaki önlemler ele alındı.

personelle buluşma ve teşekkür:

Hökelekli, görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelerek onlara çalışmalarında kolaylıklar diledi ve görevlerinde başarı temennisinde bulundu. Kaymakam, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev yapan personele teşekkür etti.

ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HACI OSMAN HÖKELEKLİ, İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI TANYERİ JANDARMA...

ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HACI OSMAN HÖKELEKLİ, İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI TANYERİ JANDARMA KARAKOLUNU ZİYARET ETTİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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