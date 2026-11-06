Üzümlü meslek yüksekokulunda yeni dönem: Doç. Dr. Esra Özkan Pir görevi devraldı

Üzümlü Meslek Yüksekokulunda devir teslim

Erzincan Üniversitesi çatısı altındaki Üzümlü Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük görevi teslim töreni yapıldı. Uzun süredir yüksekokulun yönetimini yürüten Prof. Dr. Cem Şems Tümer, görevini Doç. Dr. Esra Özkan Pir'e devretti. Tören, kurum içi ve yöneticiler düzeyinde gerçekleşen resmi bir prosedür olarak kayıtlara geçti.

Törene katılan yetkililer:

Devir teslim törenine Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun katıldı. Ayrıca üniversite genel sekreteri Mustafa Yurteken de törene iştirak etti. Katılımcılar, yüksekokulun idari sürecine verdiği desteği göstermek üzere törende hazır bulundu.

görev değişiminin içeriği:

Törende konuşan Rektör Ufuk Kuyrukluyıldız, görev süresi boyunca Üzümlü Meslek Yüksekokulu'na sunulan hizmet ve katkılardan dolayı Cem Şems Tümer'e teşekkür etti. Yeni görevi devralan Doç. Dr. Esra Özkan Pir'e ise üstlendiği sorumluluklarda başarı diledi. Devir teslim, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından sonlandırıldı.

Yüksekokul yönetiminde gerçekleşen bu görev değişimi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ve kurumsal istikrarı koruma amacını taşıyor. Yeni müdürün önümüzdeki dönemde yüksekokulun idari ve akademik işleyişine ilişkin atacağı adımlar, ilgili paydaşlar tarafından takip edilecek.

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