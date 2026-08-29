Üzümlü’de tedbir amaçlı tahliye: heyelan bölgesi kameralarla 24 saat takipte

bölgedeki durum:

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Üçler Mahallesi Çermeler mevkiinde meydana gelen toprak kayması, yerel yetkililerin dikkatini çekti. Olayın ardından risk taşıyan alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Olay sebebiyle 6 bağ evi tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgeden geçen dağ yolu ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı ve bölgeye giriş çıkışlar sınırlandırıldı.

yürütülen çalışmalar:

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Erzincan AFAD Şube Müdürü Murat Ursavaş ile belediye ekipleri sahada inceleme yaptı ve yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Ekipler, bölgedeki toprak hareketliliğinin seyrini değerlendirmek için gözlemlerini sürdürdü.

Bölgenin güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler kapsamında alan, ekipler tarafından kameralar aracılığıyla 24 saat canlı olarak izleniyor. Yetkililer, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

Vatandaşlara da riskli bölgelere yaklaşmamaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları çağrısı yapıldı. Yetkililer, izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre ek tahliye veya yol düzenlemeleri gibi adımların değerlendirileceğini belirtti.

ERZİNCAN'IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE 6 BAĞ EVİNİN TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİĞİ, BÖLGEDEKİ DAĞ YOLUNUN İSE ARAÇ VE YAYA GEÇİŞİNE KAPATILDIĞI BİLDİRİLDİ