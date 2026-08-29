Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Üzümlü’de tedbir amaçlı tahliye: heyelan bölgesi kameralarla 24 saat takipte

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen toprak kayması üzerine 6 bağ evi tedbir amaçlı boşaltıldı, ulaşım kesildi ve bölge 24 saat kamerayla izleniyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 08:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Üzümlü’de tedbir amaçlı tahliye: heyelan bölgesi kameralarla 24 saat takipte

bölgedeki durum:

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Üçler Mahallesi Çermeler mevkiinde meydana gelen toprak kayması, yerel yetkililerin dikkatini çekti. Olayın ardından risk taşıyan alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Olay sebebiyle 6 bağ evi tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgeden geçen dağ yolu ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı ve bölgeye giriş çıkışlar sınırlandırıldı.

yürütülen çalışmalar:

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Erzincan AFAD Şube Müdürü Murat Ursavaş ile belediye ekipleri sahada inceleme yaptı ve yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Ekipler, bölgedeki toprak hareketliliğinin seyrini değerlendirmek için gözlemlerini sürdürdü.

Bölgenin güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler kapsamında alan, ekipler tarafından kameralar aracılığıyla 24 saat canlı olarak izleniyor. Yetkililer, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

Vatandaşlara da riskli bölgelere yaklaşmamaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları çağrısı yapıldı. Yetkililer, izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre ek tahliye veya yol düzenlemeleri gibi adımların değerlendirileceğini belirtti.

ERZİNCAN&#039;IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE 6 BAĞ EVİNİN TEDBİR AMACIYLA...

ERZİNCAN'IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE 6 BAĞ EVİNİN TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİĞİ, BÖLGEDEKİ DAĞ YOLUNUN İSE ARAÇ VE YAYA GEÇİŞİNE KAPATILDIĞI BİLDİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kartepe’de ulaşım konforu için 27 cadde ve sokak baştan yenilendi
images

Muğla iç kesimlerinde rüzgar hızlanıyor: sekiz ilçeye fırtına uyarısı
images

Barajın ortasında bir misafir: çöplükten gelen boz ayının yüzüşü
images

Vadinin erişim sıkıntısı turistleri yolda bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmur altında binler: Darende Alişan'la coştu

Bilecik gençlik meclisi yeni döneme Emir Arslan Karlıdağ ile başladı

Karapınar caddesi'nde aile içi bıçaklı tehdit polis kayıtlarına geçti

Talha Özkan yeniden il başkanı seçildi, yeni yönetim açıklandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı