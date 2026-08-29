Üzümlü'nün kırsalında talepler masaya yatırıldı

Ziyaretin kapsamı:

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçeye bağlı Demirpınar ve Çardaklı köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde köylerin genel durumu ile devam eden çalışmalar hakkında bilgi alındı ve yereldeki ihtiyaçlar değerlendirildi.

Muhtar ve vatandaşlarla görüşmeler:

Hökelekli, köy muhtarlarından köylerin ihtiyaçları, yürütülen projeler ve vatandaşların talepleri konusunda bilgi aldı. Ardından köy sakinleriyle bir araya gelerek görüş, öneri ve talepleri dinledi.

Kaymakam Hökelekli, iletilen konuların not edildiğini belirterek bu taleplerin çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HACI OSMAN HÖKELEKLİ, İLÇEYE BAĞLI DEMİRPINAR VE ÇARDAKLI KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ