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Üzümlü'nün kırsalında talepler masaya yatırıldı

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Demirpınar ve Çardaklı köylerinde muhtar ve vatandaşlarla buluşup talepleri dinledi, koordinasyon sözü verdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Üzümlü'nün kırsalında talepler masaya yatırıldı

Ziyaretin kapsamı:

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçeye bağlı Demirpınar ve Çardaklı köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde köylerin genel durumu ile devam eden çalışmalar hakkında bilgi alındı ve yereldeki ihtiyaçlar değerlendirildi.

Muhtar ve vatandaşlarla görüşmeler:

Hökelekli, köy muhtarlarından köylerin ihtiyaçları, yürütülen projeler ve vatandaşların talepleri konusunda bilgi aldı. Ardından köy sakinleriyle bir araya gelerek görüş, öneri ve talepleri dinledi.

Kaymakam Hökelekli, iletilen konuların not edildiğini belirterek bu taleplerin çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HACI OSMAN HÖKELEKLİ, İLÇEYE BAĞLI DEMİRPINAR VE ÇARDAKLI KÖYLERİNİ ZİYARET...

ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HACI OSMAN HÖKELEKLİ, İLÇEYE BAĞLI DEMİRPINAR VE ÇARDAKLI KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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