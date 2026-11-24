Uzun aramanın ardından bulunan 76 yaşındaki kadını sırtında taşıdı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 18 Kasım'da kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, yedinci günde evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Olayın görüntüleri, Kılıç'ı bulan belediye personelinin müdahalesini kayıt altına aldı.

Arama çalışmaları:

Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası çevresinde başlayan arama, AFAD koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler ve çevre sakinlerinin katılımıyla yürütüldü. Kayıp başvurusu sonrası ekipler günlerce bölgede iz ve ipucu aradı ancak ilk altı günde kesin bir sonuca ulaşılamadı.

Aramanın yedinci gününde ekipler, şelale bölgesi ve dere çevresini özellikle taradı; arama kurtarma faaliyetine katılan ekiplerden birinin dikkati sonucu Kılıç fark edildi.

Kurtarma anı ve sonrası:

Yaşlı kadını bulan Erdemli Belediyesi personeli Hikmet Tuncar, yorgun halde bulduğu Kılıç'ı sırtına alarak yaklaşık 20 dakika boyunca taşıdı. Tuncar görüntülerde, kadına moral verirken, "Rabbim beni sana gönderdi, seni kurtaracağız" ifadelerini kullandı. Bu anlardan bazıları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hikmet Tuncar, Kılıç'ı bölgeye gelen UMKE ve diğer arama kurtarma birimlerine teslim etti. Ardından ambulans ile seyir hâlindeki sağlık ekibine ulaştırılan kadın, ilk değerlendirmede konuşabiliyor ve genel durumu iyi görünüyordu; daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, koordineli arama kurtarma çalışmalarının ve yerel ekiplerin dikkatinin bir kişinin sağ salim bulunmasında belirleyici olduğunu gösterdi. Yetkililer, benzer vakalarda vatandaşların yetkililere zamanında bildirimde bulunmasının önemine dikkat çekti.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE KAYBOLAN VE 7 GÜN SONRA EVİNDEN YAKLAŞIK 7 KİLOMETRE UZAKTA DERE YATAĞINDA BULUNAN 76 YAŞINDAKİ KADINI GÖREN BELEDİYE PERSONELİ HİKMET TUNCAR'IN, "RABBİM BENİ SANA GÖNDERDİ, SENİ KURTARACAĞIZ" DEDİĞİ VE YAŞLI KADINI SIRTINDA TAŞIDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.