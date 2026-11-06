Uzun Çarşı'da yollar öncelik oldu: esnafla ortak çözüm vurgusu

Antakya'da çarşı ziyareti

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Uzun Çarşı esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Ziyarette belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri eşlik etti ve esnafla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ayrıntıları:

Yapar, çarşı çevresindeki bozuk yolda asfalt çalışması yapılacağını bildirdi. Çalışmayla esnafın ve vatandaşların ulaşımının daha konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği, ayrıca çarşı ve çevresindeki yoğun trafik nedeniyle işlerin titizlikle yürütüleceği vurgulandı.

Esnafın talepleri ve belediye taahhüdü:

Belediye, esnafın ilettiği taleplerin çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını belirtti. Yapar, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti; Uzun Çarşı esnafı ise ziyaret ve yürütülecek çalışmalar için teşekkür etti.

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