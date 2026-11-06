Dolar 50,1547 +0,06%
Euro 56,1528 -0,04%
Bist 11.325,91 -0,06%
Altın Gram 6.575,49 -0,87%
EUR/USD 1,1193 -0,22%
Brent Petrol 97,65 -0,65%
--°

Uzun Çarşı'da yollar öncelik oldu: esnafla ortak çözüm vurgusu

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Uzun Çarşı esnafını ziyaret ederek bozuk yolda yapılacak asfalt çalışmasını ve esnaf taleplerini paylaştı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Uzun Çarşı'da yollar öncelik oldu: esnafla ortak çözüm vurgusu

Antakya'da çarşı ziyareti

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Uzun Çarşı esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Ziyarette belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri eşlik etti ve esnafla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ayrıntıları:

Yapar, çarşı çevresindeki bozuk yolda asfalt çalışması yapılacağını bildirdi. Çalışmayla esnafın ve vatandaşların ulaşımının daha konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği, ayrıca çarşı ve çevresindeki yoğun trafik nedeniyle işlerin titizlikle yürütüleceği vurgulandı.

Esnafın talepleri ve belediye taahhüdü:

Belediye, esnafın ilettiği taleplerin çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını belirtti. Yapar, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti; Uzun Çarşı esnafı ise ziyaret ve yürütülecek çalışmalar için teşekkür etti.

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR, UZUN ÇARŞI ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ.

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR, UZUN ÇARŞI ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun günleriyle İstanbul'da kültür ve lezzet şöleni
images

Talas’ta geçmişe açılan pazar: sonbaharın antika buluşması
images

Marmaris dünya sahnesinde 12 ay turizm hedefini anlattı
images

sergi dayanışmayla Gazze'ye uzandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun günleriyle İstanbul'da kültür ve lezzet şöleni

Maltepe'de halk sağlığını koruma amaçlı market taraması: uygunsuz ürünler imha edildi

İstanbul boğazı kuzey çıkışında karaya oturan gemideki 13 kişi emniyetle tahliye edildi

Talas’ta geçmişe açılan pazar: sonbaharın antika buluşması

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi