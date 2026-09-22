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Uzun Mustafa Mahallesi'ne modern aile sağlığı merkezi

Düzce Uzun Mustafa Mahallesi'nde inşası süren Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin yeni hizmet binası kısa sürede tamamlanarak daha modern hizmet sunacak.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uzun Mustafa Mahallesi'ne modern aile sağlığı merkezi

Yeni aile sağlığı merkezinde inceleme

Düzce'nin Uzun Mustafa Mahallesi'nde yapımı devam eden Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yeni hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışma alanında incelemelerde bulunan Vali Mehmet Makas, yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

İnşaat çalışmaları ve hedefler:

Vali Makas'ın incelemesine İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve yüklenici firma sorumlusu eşlik etti. Yetkililerden alınan bilgilere göre, merkezin modern ve işlevsel bir yapıda tamamlanması hedefleniyor. Makas, projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların titizlikle yürütülmesini istedi.

Aile hekimleri ve vatandaşlarla görüşme:

İnşaat alanındaki incelemenin ardından mevcut Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ziyaret edildi. Burada görev yapan aile hekimleri ve sağlık personeliyle bir araya gelen Vali Makas, sağlık çalışanlarına kolaylık diledi; vatandaşlarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Bu ziyaret, yeni binanın hizmete girmesinin ardından sürecin kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütüleceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte Uzun Mustafa Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların aile sağlığı hizmetlerinden daha modern ve işlevsel bir merkezde yararlanması hedefleniyor. Yetkililer, projenin zamanında ve kaliteli biçimde tamamlanması için koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti.

DÜZCE’NİN UZUN MUSTAFA MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN MERKEZ 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YENİ...

DÜZCE’NİN UZUN MUSTAFA MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN MERKEZ 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YENİ HİZMET BİNASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR. VALİ MEHMET MAKAS, İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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