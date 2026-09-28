Uzun saçlar maçta iki kırmızı karta neden oldu

Uzun saçlar maçın akışını etkiledi

Antigua & Barbuda ile Anguilla arasındaki CONCACAF Uluslar Ligi maçında ev sahibi takım 5-0 galip geldi. Mücadelenin ön plana çıkan anı, 69. dakikada oyuna sonradan dahil olan Aedan Scipio oldu; Scipio'nun ayaklarına kadar uzanan saçına yönelik müdahaleler iki rakibin kırmızı kart görmesiyle sonuçlandı.

Pozisyonların gelişimi:

Oyuna girişinin hemen ardından, 72. dakikada Keon Greene Scipio'nun saçını çekti ve hakem bu pozisyonu kırmızı kart gerektiren bir müdahale olarak değerlendirdi. Karşılaşmanın son anlarında, 90+3. dakikada ise Shalon Knight benzer bir sebeple ikinci kırmızı kartı gördü ve takımını sahada eksik bıraktı.

Kurallar ve maçın etkisi:

Futbolda saç çekme gibi kasıtlı fiziksel müdahaleler genellikle violent conduct kapsamında değerlendirilip direkt kırmızı kartla cezalandırılır; bu maçta da hakem benzer gerekçeyle kartları gösterdi. Skor nette 5-0 olsa da, iki kırmızı kart pozisyonu maçın gündemini belirledi ve ev sahibi zaferini gölgelemedi.

CONCACAF ULUSLAR LİGİ'NDE OYNANAN ANTİGUA & BARBUDA - ANGUİLLA MAÇINDA OYUNA SONRADAN DAHİL OLAN AEDAN SCİPİO, AYAKLARINA KADAR UZANAN SAÇLARINI ÇEKEN İKİ RAKİBİNE KIRMIZI KART ALDIRDI.