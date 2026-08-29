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Uzun süren dosyalara hız: Alo Adalet 135 1 Eylül'de üç pilot adliyede başlıyor

Adalet Bakanlığı, 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde Alo Adalet 135'i başlatıyor; başvuranlar yapay zekâ veya uzman desteği alacak.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Taylan Polat

Uzun süren dosyalara hız: Alo Adalet 135 1 Eylül'de üç pilot adliyede başlıyor

Alo Adalet 135 uygulaması devreye giriyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan yeni iletişim hattı Alo Adalet 135, 1 Eylül itibarıyla pilot olarak Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete girecek. Uygulama, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların vatandaşlar tarafından daha hızlı ve güvenli biçimde iletilmesini amaçlıyor.

Kimler başvurabilecek:

Hattı kullanabilecek başvurular, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki; taraf olunan ve hâlâ açık bulunan dava dosyalarında 5 yılı, soruşturma dosyalarında ise 3 yılı aşan süreçleri kapsıyor. Başvuranlar, söz konusu ölçütleri taşıyan dosyalar için Alo Adalet 135 üzerinden işlem başlatabilecek.

Başvuru süreci ve teknolojik destek:

Vatandaşlar, güvenli kimlik ve iletişim doğrulaması sonrası başvurularını yapay zekâ destekli sesli asistan aracılığıyla gerçekleştirebilecek; sistemle işlemler tamamlanamazsa veya başvuran talep ederse uzman temsilci ile görüşme imkânı sunulacak. Girilen bilgiler sonrası gerekli kontroller yapıldıktan sonra başvuru tamamlanacak ve kayıtlar Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına iletilecek.

Başvuruların değerlendirilmesi gerektiği hâllerde ilgili mahkeme veya ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek; değerlendirme, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili yargı birimi tarafından sonuçlandırılacak. Dava dosyalarına ilişkin gelişmeler başvuru sahibine SMS yoluyla bildirilecek; soruşturma dosyalarında ise gizlilik nedeniyle yalnızca başvurunun alındığına dair bilgi verilecek.

Hedef ve beklentiler

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' hedefi doğrultusunda adalet hizmetlerini daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirmeye devam ettiklerini belirtti. Alo Adalet 135 ile makul yargılama süresini aşan dava ve soruşturma başvurularının daha şeffaf ve etkin biçimde ele alınmasının hedeflendiği vurgulandı.

Uygulama ilk etapta üç pilot adliyede hayata geçirilecek; Bakanlık, adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran benzer uygulamaları kararlılıkla sürdürmeyi taahhüt ediyor.

Bakan Gürlek: &quot;1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde alo adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz&quot;

Bakan Gürlek: "1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde alo adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz"

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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