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Uzun yılların sır perdesi aralandı: üç faili meçhul dosyada ilerleme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11, 15 ve 19 yıldır bekleyen üç faili meçhul dosyanın yeniden incelenip aydınlatıldığını ve soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Uzun yılların sır perdesi aralandı: üç faili meçhul dosyada ilerleme

Adalet Bakanı Akın Gürlek in açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının koordineli çalışması sonucu uzun yıllardır çözülemeyen üç faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, bu çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın liderliğinde yürütüldüğünü ve adaletin hafızasının canlı tutulacağı taahhüdünün sürdüğünü vurguladı.

Aksaray dosyası: 19 yıllık soruşturmada tutuklamalar

Aksaray ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü nün akıbetine ilişkin dosya yeniden ele alındı. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, yeniden değerlendirilen deliller ve saha çalışmaları soruşturmanın derinleştirilmesine yol açtı. Kayıp şahsın ikametinde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazları ile aramalar yapıldı. Şüpheli Hava G. nin ifadesi sonucu Fadime Görgülü ye ait olduğu belirtilen üç bilezik ele geçirildi ve soruşturma kapsamında Hava G. ile İlhan G. tutuklandı. Bakanlık, Fadime Görgülü nün akıbetinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Gaziantep dosyası: 15 yıllık cinayette 10 gözaltı

3 Ocak 2011 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya ya ilişkin dosya yeniden ve ayrıntılı şekilde incelendi. HTS kayıtlarının genişletilerek yeniden analiz edilmesi, tanık anlatımları, baz sinyal bilgileri ve teşhis tutanaklarındaki çelişkiler bir arada değerlendirildi. Bu çerçevede belirlenen bulguların, şüphelilerin olay günü mağduru takip ettiklerini ve çevrede gözetleme yaptıklarını gösterdiği ifade edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen on şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa dosyası: 11 yıllık ipucu araç parçasından geldi

6 Temmuz 2015 tarihinde yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan ın ölümüne ilişkin dosya da yeniden incelendi. Olay yeniden canlandırılarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve PTS kayıtları zaman ve mesafe açısından tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi. Kamera görüntüleriyle yapılan karşılaştırma sonucunda olay saatinde bölgede bulunan araç belirlendi. Aracın sahibi olduğuna dair bilgi ve değiştirilen yan ayna kaydı üzerine soruşturma derinleştirildi, şüpheli R.Ç. yakalandı ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yöntemler, teknoloji ve kurumlar arasındaki eşgüdüm

Bakan Gürlek in açıklaması, zaman aşımının veya geçen yılların gerçeği örtbas etmediği, yeni yöntem ve teknolojilerin delillerin yeniden değerlendirilmesinde belirleyici olduğuna dikkat çekti. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı nın koordinasyonuyla yürütülen çalışmaların; HTS analizleri, baz sinyal tespiti, kamera kayıtlarının karşılaştırılması, adli emanet incelemeleri ve saha aramalarının birleşimiyle somut sonuçlar verdiği vurgulandı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarının rolü öne çıktı.

Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmaya devam edileceğini ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkânların kullanılacağını belirterek Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda adaletin hafızasını diri tutma sözü verdi.

Bakan Gürlek: &quot;11, 15 ve 19 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyayı daha...

Bakan Gürlek: "11, 15 ve 19 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyayı daha aydınlattık"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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