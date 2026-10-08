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Uzunburun'da Turka araç muayene istasyonu 2027'de hizmete girecek

Turka Araç Muayene, Manisa Muradiye OSB Uzunburun Genişleme Alanı’nda kuracağı istasyonla 2027'de sanayici ve çevre halkına araç muayene hizmeti sunmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Berk Doğan

Uzunburun'da Turka araç muayene istasyonu 2027'de hizmete girecek

Uzunburun'daki yatırımın kapsamı:

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Uzunburun Genişleme Alanı’nda yeni bir tesis daha yerini aldı. Bölgeye gelen yatırım, Turka Araç Muayene İstasyonları tarafından yürütülecek ve Hizmet ve Destek Alanı sınırları içinde konumlanacak. Projenin planlamasına göre yeni araç muayene istasyonunun 2027 yılında hizmete başlaması hedefleniyor.

Hedef kitle ve sunulacak hizmetler:

Tesisin öncelikli amacı, Uzunburun’daki sanayi kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışanların araç muayene ihtiyaçlarını yerel ölçekte karşılamak olacak. Bununla birlikte yeni istasyonun çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar için de erişilebilir bir hizmet noktası olması planlanıyor. Böylece hem OSB içindeki lojistik ve iş süreçleri hızlanacak hem de bölge halkının günlük ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verilecek.

Bölge gelişimine katkıları:

Muradiye OSB yetkililerinin açıklamalarında, Uzunburun Genişleme Alanı’nın yalnızca üretim ve istihdam merkezi olmanın ötesinde, kamu yararına yönelik hizmetleri de barındıracak şekilde şekillendiği vurgulandı. Yeni muayene istasyonunun, bölgenin hizmet altyapısını güçlendirerek ulaşılabilirliği artırması ve yatırım potansiyelini çeşitlendirmesi bekleniyor. Muradiye OSB yönetimi, sanayicilerin ihtiyaçları ile kamu yararının eş zamanlı gözetildiğini ifade etti.

Uzunburun Genişleme Alanı’ndaki bu ve benzeri yatırımlar, bölgenin hem ekonomik hem de sosyal altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde planlanmaya devam ediyor. Turka Araç Muayene istasyonunun faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki araç muayene hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve günlük yaşamı destekleyen hizmet ağının güçlenmesi hedefleniyor.

MANİSA MURADİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB), UZUNBURUN GENİŞLEME ALANI’NDA SANAYİ YATIRIMLARININ...

MANİSA MURADİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB), UZUNBURUN GENİŞLEME ALANI’NDA SANAYİ YATIRIMLARININ YANI SIRA KAMU YARARINA HİZMET EDECEK PROJELERİ DE HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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