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Uzungöl'ün mevsimlik tonu yağmurlarla kahverengiye evrildi

Uzungöl, Çaykara'da son günlerdeki yoğun yağışların ardından çevreden taşınan çamur ve sediment nedeniyle geçici olarak kahverengi tonlara büründü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Uzungöl'ün mevsimlik tonu yağmurlarla kahverengiye evrildi

olay ve ilk gözlemler:

Trabzon’un turizm merkezi Uzungöl (Çaykara) son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından çevresindeki dere ve yamaçlardan taşınan malzemeyle renk değiştirdi. Gölün daha önce öne çıkan yeşil ve turkuaz tonları, taşınan toprak ve balçık karışımı nedeniyle kahverengi bir görünüm aldı.

yağış ve sediment hareketi:

Yoğun yağışlar sırasında oluşan taşkınlar, yüzey sularıyla birlikte erozyonla taşınan çamur ve sedimentin göle ulaşmasına yol açıyor. Bu tür renk değişimleri genellikle askıda kalan partiküllerin suya karışmasıyla ilişkilendiriliyor ve gölün görünümünde geçici değişikliğe neden oluyor.

ziyaretçiler ve turizm etkisi:

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgeyi ziyaret edenler, alışılmış görüntüden farklılaşan gölü cep telefonlarıyla kaydetti. Ziyaretçiler tarafından paylaşılan fotoğraflar, bölgedeki değişimi görünür kılarken, gölün normal renklerine dönmesi ise askıda kalan partiküllerin çökelmesine bağlı olarak zaman içinde gerçekleşebiliyor.

TRABZON’UN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ UZUNGÖL, BÖLGEDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN...

TRABZON’UN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ UZUNGÖL, BÖLGEDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN ÇEVREDEKİ DERE VE YAMAÇLARDAN TAŞINAN ÇAMUR VE SEDİMENT NEDENİYLE KAHVERENGİ BİR GÖRÜNÜME BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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