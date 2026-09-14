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Uzunkale mevkiinde yürüyüş kazası: Hollandalı turist sedyeyle tahliye edildi

Manavgat'ta doğa yürüyüşünde düşen 60 yaşındaki Hollandalı Angelique W., jandarma ve 112 ekiplerinin sedyeyle kurtarılarak Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uzunkale mevkiinde yürüyüş kazası: Hollandalı turist sedyeyle tahliye edildi

Doğa yürüyüşünde düşme sonucu yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir turist, engebeli arazide dengesini kaybederek düştü ve ayağından yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler turistin bulunduğu noktaya ulaştı.

Olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan 60 yaşındaki Hollandalı Angelique W., 13 Eylül Pazar günü saat 19.00 sıralarında Uzunkale Mahallesi Mezarlık mevkisindeki engebeli arazide dengesini kaybederek düştü. Olay yerinde ayağından yaralanan turistin durumu, bölgedeki zemin nedeniyle ekiplerin müdahalesini gerektirdi.

Müdahale ve tahliye:

Olay yerine intikal eden Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı bulunduğu dağlık alandan sedyeyle çıkardı. Ardından ambulansa alınan turist, tedavi amaçlı Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Yetkililer, müdahalenin ekip koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPAN HOLLANDALI TURİST, ENGEBELİ ARAZİDE DENGESİNİ...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPAN HOLLANDALI TURİST, ENGEBELİ ARAZİDE DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞMESİ SONUCU YARALANDI. TURİST, JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİNCE SEDYEYE ALINARAK TEDAVİSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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