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Uzunköprü Çöpköy'de sağanak çatıyı çökertti, ev kullanılamaz hale geldi

Uzunköprü'ye bağlı Çöpköy'de dün etkili sağanak, A.S. (81) adlı vatandaşın evinin çatısı çöktü; olayda can kaybı yaşanmadı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uzunköprü Çöpköy'de sağanak çatıyı çökertti, ev kullanılamaz hale geldi

Evin çatısının çökmesi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Çöpköy köyünde dün etkili olan yoğun yağış sonucu A.S. (81) adlı vatandaşın evinin çatısı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki sağanak yağış çatıda ciddi hasara yol açtı ve kısa sürede çökme meydana geldi. Çökme sonrasında konutta yaşam devam edemeyecek durumda olduğu ve yapının kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

başvuru ve kayıt işlemleri:

A.S. olayın ardından jandarma komutanlığına başvurarak olayla ilgili tutanak tutulmasını talep etti. Yetkili birimlerin kayıt altına alma talebi doğrultusunda işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili güvenlik ve resmi kayıt süreçleri sürerken, ev sahibi ve çevresindekilerin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.

EDİRNE’NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BİR EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ.

EDİRNE’NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BİR EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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