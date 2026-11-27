Hudut birlikleri ve jandarma ortak operasyon düzenledi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bölgedeki kontrolleri yürüten hudut birlikleri ile Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal alanlarda arama yaptı.
Yakalananların uyrukları ve sayısı:
Kontrollerde 21 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananların uyrukları arasında Cezayir, Afganistan, Nepal, Etiyopya ve Fas bulunuyor.
İşlemler ve teslim süreci:
Yakalanan düzensiz göçmenlerin kimlik ve sağlık kontrollerinin ardından, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.
EDİRNE’DE AVRUPA’YA GİTMEK İSTEYEN 21 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
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