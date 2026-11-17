Operasyon ve yakalama

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, 19 Şubat 2022 tarihinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahla nitelikli yağma olayına ilişkin yürütülen soruşturmada üç kişi hakkında çalışma başlatıldı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen S.K. (33), O.S. (27) ve E.G. (27) isimli şahıslar hakkında, ayrı ayrı 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Soruşturmanın işleyişi:

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uzun soluklu takip ve teknik çalışmalar yürüttü. Yapılan planlı çalışma sonucunda şüphelilerin yerleri tespit edildi ve operasyon düzenlendi.

Gözaltı, adli süreç ve teslim:

Şahıslar, 16 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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