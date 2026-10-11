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Uzunköprü'de araçta saklanan 14 düzensiz göçmen emniyete teslim edildi

Edirne Uzunköprü'de polis, Yeniköy-Uzunköprü yolunda durdurduğu araçta 3 Irak, 3 İran, 4 Etiyopya ve 4 Eritre uyruklu toplam 14 düzensiz göçmen tespit etti; sürücü hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 20:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uzunköprü'de araçta saklanan 14 düzensiz göçmen emniyete teslim edildi

uzunköprü'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta toplam 14 düzensiz göçmen bulundu. Olay, bölgedeki göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmanın bir parçası olarak kayda geçti.

operasyonun ayrıntıları:

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havsa istikametinden Uzunköprü yönüne seyreden bir araçta düzensiz göçmenlerin bulunduğu yönünde bilgi aldı. Yeniköy-Uzunköprü yolu üzerinde takibe alınan araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrollerde 3 Irak, 3 İran, 4 Etiyopya ve 4 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 14 kişi tespit edildi.

göçmenlerin teslimi ve sürücü hakkında işlemler:

Yakalanan düzensiz göçmenler, prosedürler gereği Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Araç sürücüsü A.R.K. ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu tür operasyonlar, bölgedeki düzensiz göç akışını tespit etmek ve insan kaçakçılığıyla mücadeleyi sürdürmek amacıyla düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Emniyet yetkilileri, benzer ihbar ve bilgilerin takibiyle olası kaçakçılık olaylarına müdahale etmeye devam edeceklerini belirtti.

DOBLO MARKA ARAÇTA 14 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

DOBLO MARKA ARAÇTA 14 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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