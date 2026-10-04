Uzunköprü'de cinayet şüphelisi ortak çalışmayla yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, bir pansiyon önünde meydana gelen saldırıda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olayın ardından kısa sürede yapılan soruşturma ve ortak operasyon sonucu şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

olayın gelişimi:

Olay, dün gece saat 23.40 sıralarında Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak'ta bulunan bir pansiyonun önünde gerçekleşti. Saldırıda Ramazan Karabıyık ile Bayram G. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ramazan Karabıyık, kalp ve çene altından aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Bayram Güvenç ise tedavi edilmek üzere Edirne'ye sevk edildi.

soruşturma ve yakalama süreci:

Olayın ardından yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin Murat G. olduğu tespit edildi. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüphelinin Çavuşlu köyündeki bir restoranda saat 01.34 sıralarında yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı ve Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, olayın sebebi ve ayrıntılarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

UZUNKÖPRÜ’DE CİNAYET ŞÜPHELİSİ KISA SÜREDE YAKALANDI