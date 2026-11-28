Uzunköprü'de kazan dairesinde yangın

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan bir binanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kaydedildi ve mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen Uzunköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri derhal müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ve çevredeki başka bölümlere sıçramasının önüne geçildi.

Çıkış nedeni ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni hakkında şu ana kadar kesin bir tespit yapılmadı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor ve ilgili birimler yangının nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.

Uzunköprü’de kazan dairesi yangını korkuttu