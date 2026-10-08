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Uzunköprü'de tekel bayi kavgası: işletmeci yoğun bakımda

6 Ekim 2026'de Uzunköprü'de tekel bayiinde, 22.00 sonrası alkol satışı nedeniyle çıkan kavgada iki kişi yaralandı; işletmeci yoğun bakımda.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 08:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uzunköprü'de tekel bayi kavgası: işletmeci yoğun bakımda

Uzunköprü'de tekel bayi kavgası: işletmeci yoğun bakımda

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir tekel bayiinde çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Olayın, gece saatlerinde iş yeri sahibi ile müşteri arasında, 22.00’den sonra alkol satışı yapılmaması gerekçesiyle başladığı bildirildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

olayın ayrıntıları:

Olay, 6 Ekim 2026 günü saat 23.40 sıralarında Kavak Mahallesi Topraklık Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde meydana geldi. İş yeri işletmecisi K.D. (46), oğlu A.D. (20) ile müşteri S.G. (38) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda K.D. ve S.G.'nin başlarına İngiliz anahtarı ile vurulduğu ve iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

tedavi ve adli süreç:

Ağır yaralanan K.D., bilinci kapalı şekilde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi; yoğun bakım ünitesinde entübe edilmiş olarak tedavisi sürüyor. Diğer yaralı S.G. ise Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve yapılan muayene sonrası kati hekim raporu düzenlendi.

Olayla ilgili olarak S.G., Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda 7 Ekim 2026 günü Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

YARALANAN S.G. UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ&#039;NDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.

YARALANAN S.G. UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ'NDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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