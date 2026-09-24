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Uzunkum yaşam alanı ile Trabzon'un denizle buluşması hızlanıyor

Uzunkum Yaşam Alanı için TMMOB ile yapılan istişarede uygulama projeleri paylaşıldı; TOKİ ile temel atıldı, yapım başladı ve bir yıl hedefleniyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Uzunkum yaşam alanı ile Trabzon'un denizle buluşması hızlanıyor

Uzunkum yaşam alanı projesinde son aşamaya doğru ilerleniyor

Trabzon'un uzun vadeli kentsel dönüşüm ve yaşam kalitesi hedefleri arasında öne çıkan Uzunkum Yaşam Alanı projesi için Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcileriyle kapsamlı bir istişare toplantısı yapıldı. Toplantı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, mühendis ve mimar odalarının temsilcileri ile yapımcı firmadan mühendisler katıldı. Görüşmelerde projenin uygulama planları, koordinasyon mekanizmaları ve yapım takvimi ele alındı.

Projede koordinasyon ve uygulama adımları:

Toplantı sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzunkum Yaşam Alanıʼnın seçim dönemi vaatleri arasında yer aldığını ve göreve gelir gelmez projenin uygulama çalışmaları için harekete geçildiğini belirtti. Genç, projenin hayata geçirilmesinde merkezi idare, milletvekilleri, valilik ve yerel yönetim arasında güçlü bir koordinasyon sağlandığını vurguladı.

Genç, hazırlanan konsept projelerin oda ve üniversite temsilcileriyle paylaşılarak uygulama projelerine dönüştürüldüğünü ifade etti ve sürecin TOKİ aracılığıyla icraata geçtiğini söyledi. Yapımcı firmanın kısa sürede şantiye kurarak çalışmalara başladığı, projenin bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Alan, fazlar ve kentin bütünsel hedefleri:

İlk etapta ihale edilen 404 dönümlük alan ön plana çıkarken, projenin ikinci kısmının da eş zamanlı yürütülerek tamamlanmasının amaçlandığı belirtildi. Uzunkum Yaşam Alanıʼnın özellikle kent halkının denizle bütünleşmesini güçlendirecek yaşam alanları sunması hedefleniyor.

Başkan Genç, projenin kentin ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla entegrasyonuna da dikkat çekti; Güney Çevre Yolu, raylı sistem, yeni havalimanı ve ileri biyolojik arıtma projeleriyle birlikte Trabzon'un yaşanabilirlik düzeyinin artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Toplantı, uzman odalarının görüş ve değerlendirmelerinin alınmasıyla uygulama projesinin son haline yönelik mutabakat adımlarının belirlenmesiyle sona erdi. Yetkililer, proje takviminin ve saha çalışmalarının önümüzdeki dönemde hızlanacağını bildirdi.

TRABZON’UN GELECEĞİNE YÖNELİK ÖNEMLİ PROJELER ARASINDA YER ALAN UZUNKUM YAŞAM ALANI İÇİN TÜRKİYE...

TRABZON’UN GELECEĞİNE YÖNELİK ÖNEMLİ PROJELER ARASINDA YER ALAN UZUNKUM YAŞAM ALANI İÇİN TÜRKİYE MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) TEMSİLCİLERİYLE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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