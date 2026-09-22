Uzunsokak'ta paketlenen bina yenilenen yüzünü gösterdi

uzunsokak'ta paketlenen iş merkezi ortaya çıktı:

Trabzon kent merkezinin en işlek noktalarından Uzunsokak girişinde yer alan iş merkezinde başlayan tadilat çalışmaları sona erdi. 8 ay boyunca binanın cephesi, çalışmalar boyunca güvenlik ve izolasyon amacıyla yoğun şekilde keresteyle kaplanmıştı; şimdi ise paketlenmiş görüntünün yerini yenilenmiş yüz aldı.

tadilat ve güvenlik önlemleri:

Çalışmalar esnasında binanın cephesinin keresteyle kaplanması, hem iş güvenliği hem de çevre koruması gerekçesiyle yapıldı. Görüntüler bir süre önce gündeme gelirken, kaplamada kullanıldığı iddia edilen miktar hakkında kamuoyunda konuşulan rakamlar arasında 2 ila 3 milyon lira ve genel olarak milyonlarca lira tutarları yer aldı; bu rakamlar basına yansıyan iddialar olarak değerlendirildi.

şehir dokusuna etkisi:

Kaplamanın ortaya çıkardığı görsel etki, binayı adeta bir hediye paketine benzeten yorumlara yol açmıştı. Tadilatın tamamlanmasıyla sökülen keresteler, binanın yenilenmiş cephesini ortaya koydu ve söz konusu noktada daha temiz, düzenli bir görünüm sağlandı. Bu süreç, kent merkezindeki yapı yenilemelerinin hem işlevsel hem de estetik boyutlarını yeniden gündeme taşıdı.

Vatandaşlar ve esnaf arasında kısa süreli merak uyandıran paketlenme görüntüsü, tadilatın bitimiyle birlikte yerini kullanılan malzemenin sökülmesine ve binanın yenilenmiş halinin görünmesine bıraktı.

TADİLAT SIRASINDA GÜVENLİK AMACIYLA BİNANIN CEPHESİ MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDEKİ KERESTEYLE KAPATILIRKEN, ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ BİNAYI ADETA BİR HEDİYE PAKETİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜ.