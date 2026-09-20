Vagon çatısındaki merak felakete dönüştü: baba ve çocuk elektrik akımına kapıldı

Eskişehir Mihalıççık'ta vagon üzeri kazası

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki tren istasyonunda meydana gelen olayda, izinde köye gelen ailenin çocuğu duran bir vagonun üzerine çıktı. Vagonun üstünde yüksek gerilim hattına temas eden çocuk, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre çocuk, vagonu incelemek amacıyla tırmanırken hat ile temas etti. Durumu gören baba, oğlunu kurtarmak için hızla vagona çıktı. Bu müdahale sırasında çocuk ikinci kez, baba ise ilk kez yüksek gerilim akımına maruz kalarak yaralandı. Olay çevresindekilerin fark etmesiyle hızlı şekilde yetkililere bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yetkililer, özellikle tren rayları ve vagon çevresinde yüksek gerilim hattı gibi tehlikeli bölgelerde dikkatli olunması ve çocukların bu tür alanlardan uzak tutulması gerektiğini hatırlatıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve jandarma olayın tüm ayrıntılarını tespit etmeye çalışıyor.

BABA VE OĞLUNU YÜKSEK GERİLİM HATTINDAKİ ELEKTRİK ÇARPTI