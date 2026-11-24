Vakıf başkanının öğretmenler günü ziyareti

Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Bursa Şube Başkanı Mehmet Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Macide Gazioğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti ve öğretmenlere çiçek takdim etti.

ziyaretin ayrıntıları:

Mehmet Akar ziyarette öğretmenlerin gününü kutladı ve ev sahipliği için müdür Mustafa Bay ile öğretmenlere teşekkür etti.

Akar ziyarette yaptığı konuşmada; "Bugün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlamak için Macide Gazioğlu Ortaokulu’nda olmaktan, kıymetli öğretmenlerimizle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduk. Bu ziyarette kapılarını ve gönlünü bizlere açan başta okul müdürümüz Mustafa Bay başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimiz bir gün değil her gün başımızın tacıdır, onlar Rabbim’izin ilk emri olan ’oku’ ayeti ışığında, hem okuyup hem kıymetli evlatlarımızı okutarak vatana millete faydalı birer birey haline getiriyorlar. Bu vesileyle başta Şehit öğretmenlerimiz olmak üzere vazifelerin başında olan kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tekrar kutluyoruz. Bizleri muhabbetle karşılayan okul müdürümüze ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz" ifadelerinde bulundu.

okul müdürünün değerlendirmesi:

Okul müdürü Mustafa Bay da konuşmasında, "Bugün Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Bursa Şube Başkanı Mehmet Akar başkanımızın bizleri okulumuzda ziyaret ederek öğretmenler günümüzü tebrik etmesi bizim için çok anlamlı, bizler de bu vesileyle başta şehit meslektaşlarımız olmak üzere bu aziz vatan için şehit olmuş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Mehmet Akar başkanımıza hem ziyareti hem şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz için sarf ettiği gayret için teşekkür ediyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" dedi.

ANADOLU ŞEHİT AİLELERİ GAZİLERİ VE GÜVENLİK KORUCULARI VAKFI BURSA ŞUBE BAŞKANI MEHMET AKAR 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE ANLAMLI BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ. AKAR MACİDE GAZİOĞLU ORTAOKULU'NA YAPTIĞI ZİYARETTE ÖĞRETMENLERE ÇİÇEK HEDİYE EDEREK ÖĞRETMENLER GÜNLERİNİ KUTLADI.