Vakıf mirası nehir kıyılarını ve piknik alanlarını temizliyor: Samsun'da '1001 hayır şartı' uygulanıyor

Samsun vakıfları çevre ve sosyal alan düzenlemesinde öncü rol üstlendi

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf medeniyetinin köklü iyilik mirasını güncelleyen bir çevre hareketine imza atıyor. Kurum, 1001 Hayır Şartı kapsamında tarihî vakıfların bıraktığı sosyal ve çevresel yükümlülükleri bugüne taşıyarak hem doğayı temizliyor hem de halkın ortak kullanımına uygun alanlar tanzim ediyor.

Murat Paşa Vakfı'nın mirası:

Tarih literatüründe "Nehir Temizleyen Vakıf" olarak anılan Murat Paşa Vakfının hayır şartı doğrultusunda, su kenarları, nehir yatakları ve sahil şeritleri temizleniyor. Yapılan çalışmalarla yalnızca çöpler toplanmıyor; bölge halkının güven ve rahatlıkla kullanabileceği biçimde kıyı düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Bu sayede doğanın onarılması ile toplumun ortak kullanım alanlarının yeniden işlevlendirilmesi hedefleniyor.

Sekbanbaşı Mustafa Ağa Vakfı'nın uygulaması:

Sekbanbaşı Mustafa Ağa Vakfının "Halka Piknik Alanı Tanzim Eden Vakıf" olarak belirlenen hayır şartı da eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor. Temizlenen sahalar ve yeşil alanlar üzerinde, modern ve doğaya uyumlu düzenlemelerle piknik ve dinlenme alanları oluşturuluyor. Bu alanlarda halkın huzur içinde vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bu uygulamaların vakıf geleneğinin sadece korunması değil, aynı zamanda sosyal hayatın içinde aktif şekilde yaşatılması anlamına geldiğini vurguluyor. Yapılan çalışmaların toplum yararına olduğunun altı çizilirken, proje sürdürülebilirliği ve halkın kullanımı için gerekli bakımın da düzenli olarak sağlanacağı belirtiliyor.

Bu çevre hareketi, vakıf kültürünün çevreye verdiği değerin somut bir yansıması olarak sunuluyor. Kıyıların ve ortak kullanım alanlarının temizlenmesi ile birlikte yapılan tanzim ve düzenlemeler, bölge halkına daha güvenli ve erişilebilir rekreasyon alanları sunmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, geçmişten gelen hayır şartlarını yaşatarak hem doğayı koruma hem de toplumsal faydayı artırma hedefiyle projelerine devam edeceğini duyurdu. Bu girişim, vakıf medeniyetinin güncel ihtiyaçlarla buluştuğu bir örnek olarak öne çıkıyor.

SAMSUN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, HAYIR ŞARTI GEREĞİ HEM DOĞAYI TEMİZLİYOR HEM DE PİKNİK ALANLARI TANZİM EDİYOR.