Vali Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın son yolculuğuna uğurlanacak

Vali Abdulaziz Aydın'ın annesinin vefatı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın (74), bir süredir tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vefat haberi aileyi ve yakınlarını derinden üzdü.

Cenaze töreni ve defin bilgileri:

Merhume Hatice Aydın'ın cenazesi, 6 Kasım Cuma günü Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camii'nde, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

Taziye bilgileri:

Taziyeler Adana Neziha Yalvaç Uygulama Oteli'nde kabul edilecek.

BOLU VALİSİ ABDULAZİZ AYDIN