24 Kasım töreni valilik tören alanında başladı

Adıyaman’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, Valilik Tören Alanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla açıldı. Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi. Tören, kentteki geleneksel kutlamaların ardından Valilik Konferans Salonu’ndaki programa geçilmesiyle sürdü.

Protokol ve program akışı:

Programda Vali Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci hazır bulundu. Salonda emekli bir öğretmen ve protokol üyeleri konuşma yaptı; ardından şiir ve koro dinletileri gerçekleştirildi.

Ödül, yemin ve takdim anları:

Etkinlikte adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler yemin etti. Vali Küçük, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerini takdim etti; tören sırasında emekli öğretmenlerin ellerini öperek onlara saygı gösterdi. Program, yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Vali küçük, emekli öğretmenlerin ellerini öpmek için eğildi