Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Vali Akbıyık şehit yakınlarının mutlu gününde nikâh şahidi oldu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek'in kardeşi Aliye Pek ile Tayfun Öztürk'ün nikâhında nikâh şahidi oldu; çifti tebrik etti.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Akbıyık şehit yakınlarının mutlu gününde nikâh şahidi oldu

Vali Akbıyık şehit yakınlarının mutlu gününde nikâh şahidi oldu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek'in kardeşi Aliye Pek ile Tayfun Öztürk'ün nikâh törenine katılarak nikâh şahidi oldu. Tören, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras tarafından kıyıldı ve aile yakınları ile davetliler hazır bulundu.

Törenin akışı ve devletin temsili:

Nikâh töreninde Vali Akbıyık'ın hazır bulunması, şehit ailesine verilen desteğin sembolik bir göstergesi olarak öne çıktı. Törenin ardından Vali Akbıyık, genç çifte evlilik cüzdanını takdim ederek aileleri tebrik etti ve mutlu günlerinde yanlarında olduklarını gösterdi.

Akbıyık'ın mesajı ve temenniler:

Vali Akbıyık, törende yaptığı konuşmada devletin ve milletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Akbıyık, genç çift Aliye Pek ve Tayfun Öztürk'e bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Tören, hem şehit ailesine yönelik manevi desteğin hem de toplumun dayanışma duygusunun somutlandığı bir an olarak kayda geçti. Aileler ve davetliler, çiftin yeni hayatı için iyi dileklerini paylaştı.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN ALTUĞ PEK’İN KARDEŞİ ALİYE PEK İLE TAYFUN...

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN ALTUĞ PEK’İN KARDEŞİ ALİYE PEK İLE TAYFUN ÖZTÜRK’ÜN NİKÂH TÖRENİNE KATILARAK NİKÂH ŞAHİDİ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivrihisar'da gökyüzünü büyüleyen hava şöleni: Türk Yıldızları sahnede
images

Eski bir uçuşun duygusu: 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi DC-3 ile yeniden buluştu
images

Marmaris'te anma ve dayanışma: 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle bir arada
images

Manisa'da gaziler ve şehit aileleri için belediyeden vefa buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı