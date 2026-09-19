Vali Akbıyık şehit yakınlarının mutlu gününde nikâh şahidi oldu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek'in kardeşi Aliye Pek ile Tayfun Öztürk'ün nikâh törenine katılarak nikâh şahidi oldu. Tören, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras tarafından kıyıldı ve aile yakınları ile davetliler hazır bulundu.

Törenin akışı ve devletin temsili:

Nikâh töreninde Vali Akbıyık'ın hazır bulunması, şehit ailesine verilen desteğin sembolik bir göstergesi olarak öne çıktı. Törenin ardından Vali Akbıyık, genç çifte evlilik cüzdanını takdim ederek aileleri tebrik etti ve mutlu günlerinde yanlarında olduklarını gösterdi.

Akbıyık'ın mesajı ve temenniler:

Vali Akbıyık, törende yaptığı konuşmada devletin ve milletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Akbıyık, genç çift Aliye Pek ve Tayfun Öztürk'e bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Tören, hem şehit ailesine yönelik manevi desteğin hem de toplumun dayanışma duygusunun somutlandığı bir an olarak kayda geçti. Aileler ve davetliler, çiftin yeni hayatı için iyi dileklerini paylaştı.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN ALTUĞ PEK’İN KARDEŞİ ALİYE PEK İLE TAYFUN ÖZTÜRK’ÜN NİKÂH TÖRENİNE KATILARAK NİKÂH ŞAHİDİ OLDU.