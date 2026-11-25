atama kararı ve ilanı:

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile yeni görev değişiklikleri duyuruldu. Kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe girdi ve il yönetimlerinde rotasyon getirdi.

görev değişiklikleri:

Yayımlanan kararnameye göre, Bartın Valisi Nurtaç Arslan Isparta Valiliği görevine atandı. Kararın bir diğer önemli maddesiyle, mevcut Isparta Valisi Abdullah Erin ise Malatya Valiliğine getirildi.

Atama kararları, ilin yürütme kadrosunda resmî olarak değişiklik sağlarken, görev teslimi ve yeni valilerin göreve başlaması süreçleri ilgili kurumlarca yürütülecek. Kararın uygulama ayrıntıları ve yerel idarelerle koordinasyon ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN ISPARTA VALİLİĞİNE ATANDI.