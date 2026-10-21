Vali Aydın Baruş başkanlığında hayvan pazarı için eylem planı

Toplantının amacı ve kapsadığı konular:

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya gelen yetkililer, kentteki hayvan pazarının genel durumunu ve işleyişini ayrıntılı şekilde ele aldı. Toplantıda pazar alanının mevcut yapısı, hizmet akışları ve karşılaşılan aksaklıklar gündeme getirildi.

Görüşmelerde öncelik olarak pazarın kalıcı düzeninin sağlanması, hayvan sağlığı standartlarının yükseltilmesi ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi üzerinde duruldu. Bu başlıklar doğrultusunda atılması planlanan adımlar masaya yatırıldı.

yetiştiricilerin talepleri:

Bölge hayvancılığı açısından önemi yüksek olan pazarın daha modern ve sürdürülebilir hale getirilmesi için yetiştiricilerden gelen öneri ve talepler dikkate alındı. Toplantıya katılan ilgili kurum amirleri ve temsilcileri yetiştiricilerin altyapı, pazar düzeni, erişim ve sağlık denetimleri ile ilgili taleplerini aktardı.

Katılımcılar, yetiştiricilerin taleplerinin uygulanabilirliğini değerlendirdi ve önceliklendirme yaparak kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri üzerinde mutabık kaldı.

kararlar ve uygulanacak adımlar:

Toplantı sonunda, pazar alanındaki aksaklıkların giderilmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik bir dizi karar alındı. Bu kararlar arasında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, düzenli denetim mekanizmalarının oluşturulması ve hijyen uygulamalarının sıkılaştırılması yer aldı.

Ayrıca, pazarın fiziksel düzenlemeleri, hayvan barınma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık taramalarının etkinleştirilmesine yönelik teknik çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı. Katılımcılar, uygulamanın takibi için koordineli bir çalışma takvimi oluşturulması konusunda mutabık kaldı.

Toplantı, alınan kararların hayata geçirilmesine yönelik yol haritasının belirlenmesinin ardından sona erdi ve yetkililer önümüzdeki dönemde atılacak adımların uygulamasını takip edeceklerini bildirdi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA, KENTTEKİ HAYVAN PAZARININ GENEL DURUMUNUN VE İŞLEYİŞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÜST DÜZEY BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.