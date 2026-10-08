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Vali Aydın Baruş gezici kütüphanede çocuklarla buluştu

Vali Aydın Baruş, gezici kütüphaneyi ziyaret ederek çocuklarla buluştu; okuma sevgisini teşvik etti, mobil hizmetlerin işleyişini inceledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Aydın Baruş gezici kütüphanede çocuklarla buluştu

Vali'nin gezici kütüphane ziyareti:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Gezici Kütüphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında kütüphaneden yararlanan çocuklarla bir araya gelerek onların kitaplarla kurduğu bağı yerinde gözlemledi ve bir süre sohbet etti.

Ziyarette Baruş, çocuklarla yakından ilgilenip onlara kitap okumanın önemi ve düzenli okuma alışkanlığı kazanma konusunda tavsiyelerde bulundu. Miniklerin okuma heyecanını teşvik eden yaklaşımı dikkat çekti.

Çalışmaların içeriği ve mobil hizmetler:

Vali Baruş, kütüphanenin faaliyetleri ve mobil hizmet kapasitesi hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Yetkililer, gezici kütüphanenin kitap seçkisi, dağıtım programı ve ulaşım rotaları konusunda bilgi verdi.

Baruş, gezici kütüphanelerin özellikle merkezi kütüphanelere erişimi kısıtlı olan bölgelerdeki çocuklar için fırsat eşitliği sağladığını vurguladı ve bu tür projelerin eğitim ile kültür hayatına katkısına dikkat çekti.

Ziyaretin ardından Vali Baruş, çalışmaları yürüten kütüphane personeline teşekkür ederek incelemelerini tamamladı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK HİZMET VEREN GEZİCİ...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK HİZMET VEREN GEZİCİ KÜTÜPHANEYİ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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