Vali Aydın Baruş'tan hastanede sünnet çağrısı: 1.460 çocuğun güvenliği öne çıktı

Vali Baruş'un ziyaretinde sağlık vurgusu

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Servisi'nde sünnet olan çocukları ve ailelerini ziyaret ederek sağlık ekiplerinden bilgi aldı. Ziyarette çocukların durumu takip edildi, ailelerle sohbet edilip geçmiş olsun dilekleri iletildi.

uzman gözetimi ve hastane ortamı:

Vali Baruş, sünnetin Hz. İbrahim Aleyhisselam’dan ve Hz. Muhammed’den gelen önemli bir gelenek olduğunu anımsatarak, işlemlerin çocukların sağlığını riske atmayacak şekilde yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Baruş, sünnet işlemlerinin mutlaka uzman hekimler gözetiminde ve uygun sağlık koşullarında, tercihen hastane ortamında gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı; bu yaklaşımın olası sağlık sorunları ve komplikasyonların önüne geçeceğini belirtti.

hizmetin kapsamı ve teşekkür:

Vali Baruş, Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Servisi'nde bu yıl içinde 1.460 çocuğun sünnet işleminin başarıyla gerçekleştirildiğini paylaştı. Çocukların büyük çoğunluğunun aynı gün taburcu edildiği, ailelerin doktor tavsiyelerine uyarak evde istirahat ettikleri belirtildi.

Sünnet hizmetlerinin ailelerin talepleri doğrultusunda sunulmasından duyulan memnuniyeti ifade eden Baruş, emeği geçen hekimlere, sağlık çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür etti. Ziyaret sonunda sünnet olan çocuklara ve ailelerine sağlıklı, huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ ÜROLOJİ SERVİSİ’NDE SÜNNET OLAN ÇOCUKLARI VE AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ.