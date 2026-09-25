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Vali Aydoğdu ve heyetinden jandarma komutanına taziye ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kayınvalidesini kaybeden İl Jandarma Komutanı Can Altundarak'ı Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve birim amirleriyle ziyaret ederek başsağlığı diledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 20:17

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Vali Aydoğdu ve heyetinden jandarma komutanına taziye ziyareti

Vali Aydoğdu ve heyetinden jandarma komutanına taziye ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kayınvalidesini kaybeden İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak'ı taziye ziyaretinde bulundu.

ziyaretin ayrıntıları:

Vali Aydoğdu'ya Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve beraberindeki birim amirleri eşlik etti. Heyet, Altundarak ile bir araya gelerek taziyelerini iletti ve ailenin yanında olduklarını belirtti.

mesaj ve temenniler:

Aydoğdu, merhume Gülser Kostak için Allah'tan rahmet dileyerek, Can Altundarak, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

VALİ AYDOĞDU’DAN JANDARMA KOMUTANI ALTUNDARAK’A TAZİYE ZİYARETİ

VALİ AYDOĞDU’DAN JANDARMA KOMUTANI ALTUNDARAK’A TAZİYE ZİYARETİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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