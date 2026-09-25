Vali Aydoğdu ve heyetinden jandarma komutanına taziye ziyareti
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kayınvalidesini kaybeden İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak'ı taziye ziyaretinde bulundu.
ziyaretin ayrıntıları:
Vali Aydoğdu'ya Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve beraberindeki birim amirleri eşlik etti. Heyet, Altundarak ile bir araya gelerek taziyelerini iletti ve ailenin yanında olduklarını belirtti.
mesaj ve temenniler:
Aydoğdu, merhume Gülser Kostak için Allah'tan rahmet dileyerek, Can Altundarak, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.
VALİ AYDOĞDU’DAN JANDARMA KOMUTANI ALTUNDARAK’A TAZİYE ZİYARETİ
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