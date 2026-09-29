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Vali Aydoğdu’dan emniyet müdürüne iade-i ziyaret ve POMEM incelemesi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz’e iade-i ziyarette bulunarak görevinde başarı diledi; sonra POMEM’de eğitimleri inceledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 07:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Vali Aydoğdu’dan emniyet müdürüne iade-i ziyaret ve POMEM incelemesi

ziyaretin ayrıntıları:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Esat Feryadi Doköz'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Aydoğdu, Doköz'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek görevinde başarı temennisinde bulundu.

POMEM incelemesi:

Daha sonra Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü'nü ziyaret eden Aydoğdu, POMEM Müdürü Tuncay Sancak'tan eğitim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

eğitimcilere teşekkür:

Vali Aydoğdu, geleceğin teminatı olan polis adaylarının yetiştirilmesinde emeği geçen idareci ve eğitimcilere teşekkür etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN ESAT FERYADİ DOKÖZ’E İADE-İ...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN ESAT FERYADİ DOKÖZ’E İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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