Vali Aydoğdu’dan emniyet müdürüne iade-i ziyaret ve POMEM incelemesi

ziyaretin ayrıntıları:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Esat Feryadi Doköz'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Aydoğdu, Doköz'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek görevinde başarı temennisinde bulundu.

POMEM incelemesi:

Daha sonra Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü'nü ziyaret eden Aydoğdu, POMEM Müdürü Tuncay Sancak'tan eğitim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

eğitimcilere teşekkür:

Vali Aydoğdu, geleceğin teminatı olan polis adaylarının yetiştirilmesinde emeği geçen idareci ve eğitimcilere teşekkür etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN ESAT FERYADİ DOKÖZ’E İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU