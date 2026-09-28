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Vali Baruş'tan kentin tarihine sahip çıkma çağrısı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Mareşal Çakmak Hastanesi binası, Gastronomi Lisesi, Kongre Binası ve Büyük Kiremitlik Tabyası'nda inceleme yapıp koruma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Baruş'tan kentin tarihine sahip çıkma çağrısı

Vali Baruş'un kentteki tarihi yapı incelemeleri

Erzurum Valisi Aydın Baruş, kentin eğitim, tarih ve kültür açısından önem taşıyan bir dizi yapıda incelemelerde bulundu. Ziyarette; Erzurum Lisesi'ne devredilen eski Mareşal Çakmak Hastanesi binası, Gastronomi Lisesi, Kongre Binası ve Büyük Kiremitlik Tabyası yer aldı.

incelemelerin kapsamı:

Vali Baruş, ziyaretleri sırasında yetkililerden yapıların mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Denetlemeler kapsamında binaların kullanım amaçları, bakım ve onarım ihtiyacı ile koruma çalışmaları değerlendirildi. Yetkililer, devam eden uygulamalar ve planlanan müdahalelerin genel hatlarını aktardı.

kent hafızasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması:

Baruş, söz konusu yapıları kentin tarihindeki ve şehir hafızasındaki yerleriyle değerlendirdi ve korunmalarının önemine vurgu yaptı. Eğitim, tarih ve kültür açısından öncelikli olan bu yapıların işlevselliklerinin sürdürülmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Gerçekleştirilen incelemeler, hem yerel yönetim hem de ilgili kurumların iş birliğiyle tarihi eserlerin ve eğitim tesislerinin korunmasına yönelik süreçlerin takip edildiğini gösterdi. Valinin değerlendirmeleri, koruma ve kullanım dengesi gözetilerek yapılacak çalışmalara yön verecek nitelikte oldu.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, ERZURUM LİSESİ’NE DEVREDİLEN ESKİ MAREŞAL ÇAKMAK HASTANESİ BİNASI...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, ERZURUM LİSESİ’NE DEVREDİLEN ESKİ MAREŞAL ÇAKMAK HASTANESİ BİNASI, GASTRONOMİ LİSESİ, KONGRE BİNASI VE BÜYÜK KİREMİTLİK TABYASI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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