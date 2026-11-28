Vali Baruş'un katılımıyla Erzurum'da eğitim paydaşları bir araya geldi

Erzurum Eğitime Destek Platformu Kasım Ayı İl Koordinasyon Toplantısı, Erzurum Valisi Aydın Baruş’un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri ve gelecek döneme ilişkin öncelikler ele alındı.

toplantının katılımcıları:

Toplantıya; AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Farklı kurum ve kuruluşların temsil edildiği yapı, çok paydaşlı yaklaşımın sürdüğünü gözler önüne serdi.

sunum ve değerlendirmeler:

Eğitime Destek Platformu İl Başkanı Prof. Dr. Abdulvahap Özsoy tarafından yürütülen mevcut çalışmalara ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda il genelinde devam eden eğitim faaliyetleri, planlanan projeler ve bunların uygulama süreçlerine dair bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılar, sunum sonrasında eğitim çalışmalarının geliştirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve projelerin etkin takibi konularında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda hem mevcut girişimlerin sürdürülmesi hem de yeni iş birliği modellerinin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Değerlendirmeler, kaynakların daha etkin kullanımı, yerel paydaşların kapasitesinin artırılması ve eğitimde kalite odaklı sonuçların önceliklendirilmesi yönünde yoğunlaştı. Ayrıca platformun, kent genelindeki eğitim hedeflerinin eşgüdümlü biçimde ilerlemesi için önemli bir mekanizma olduğu kaydedildi.

Toplantının sonuçları doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve planlanan projelerin takibine yönelik adımların atılması bekleniyor. Platformun düzenli toplantılarla izlemeye devam edeceği ve paydaşlar arasında koordinasyonun artırılmasının öncelik olacağı belirtildi.

ERZURUM EĞİTİME DESTEK PLATFORMU KASIM AYI İL KOORDİNASYON TOPLANTISI, ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’UN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.