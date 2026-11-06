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Vali Çağatay Safranbolu'da mirasın izlerini yerinde gördü

Vali Oktay Çağatay Safranbolu'da Kalealtı Müzesi ve Mümtazlar Konağı'nı inceledi; eserlerin korunması ve turizme kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Vali Çağatay Safranbolu'da mirasın izlerini yerinde gördü

Safranbolu'da tarihi ve kültürel zenginliklerin yerinde değerlendirilmesi

Karabük Valisi Oktay Çağatay, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi ve kültürel değerleri yerinde incelemek üzere bir dizi ziyarette bulundu. Vali Çağatay'a Safranbolu Alan Başkanı Cemil Belder, Safranbolu Kent Konseyi Başkanı Ahmet Mümtaz Kavsa ve Safranbolu Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Kütükçüoğlu eşlik etti.

Müze ziyareti ve envanter incelemesi:

Heyet ilk olarak Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi'ni ziyaret ederek sergilenen tarihi envanterler ve yürütülen kültürel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çağatay, müzedeki koleksiyonların korunması ve sergilenme biçimlerinin yerel tarih bilincinin güçlendirilmesindeki rolüne dikkat çekti.

Mümtazlar Konağı'nda mimari ve sosyal hayatın izleri:

Heyet daha sonra Safranbolu sivil mimarisinin örneklerinden biri olan Mümtazlar Konağı'na geçti. Konağın sahibi ve turizm işletmecisi Birol Şengün tarafından yapının tarihi ve mimari dokusu hakkında kapsamlı bilgi verildi. Ziyarette, 1888 yılında Gazi Süleyman Paşa Medresesi Baş Müderrisi ve Müftü Ziya Efendi tarafından yaptırıldığı belirtilen yapının özgün özellikleri tek tek incelendi.

Konağın harem ve selamlık olarak iki ana bölümden oluşan 3 katlı bir yapı olduğu; 8 oda, misafir salonu, istiare mekanı, 4 cumba, kileri, mazrası (depo), at ahırı ve 'hayat' olarak adlandırılan avlusuyla dönemin sosyal yaşamını bugüne taşıdığı vurgulandı. Özellikle odalardaki aslına uygun korunan ocak, gusülhane, yüklük ve sedir ambarları ile baş odanın tavanında bir araya getirilen yaklaşık 4 bin ahşap parçanın oluşturduğu ahşap tavan işçiliği heyetin beğenisini topladı.

Vali Çağatay, ecdat yadigarı bu kıymetli eserlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ve turizme kazandırılmasının Karabük için taşıdığı öneme değindi. Çağatay, tarihi dokuya sahip çıkan işletmeci Birol Şengün ile kentin kültürel mirasına katkı sunan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ&#039;NDE YER ALAN SAFRANBOLU İLÇESİNDE TARİHİ...

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE YER ALAN SAFRANBOLU İLÇESİNDE TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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