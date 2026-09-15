Vali Çağatay’dan genç yıldızlara moral ve hediye

Vali Çağatay sporcuları makamında kabul etti

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında çeşitli branşlarda Türkiye derecesi elde eden sporcuları makamında ağırladı. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve sporcuların antrenörleri de yer aldı.

başarılar ve dereceler:

Atletizm branşında Zehra Ozan, uzun atlamada Türkiye birinciliği ve 60 metrede Türkiye ikinciliği elde etti. Yüzme branşında Ceren Nisa Hatipoğlu, kelebek stilde Türkiye birinciliği ve 50 metre serbest ile 200 metre sırtüstünde Türkiye ikinciliği kazandı. Ayrıca yüzmede Mehmet Çınar Karahasan, 50 metre kurbağalamada Türkiye ikincisi oldu.

vali çağatay’ın kutlaması:

Vali Çağatay, sporcuların elde ettiği dereceler nedeniyle hem sporcuları hem de antrenörlerini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Ziyaret, başarılı genç sporcuların motivasyonunu artırmayı ve bölgede spor faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PROJESİ OLAN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ BRANŞLARDA TÜRKİYE DERECELERİ ELDE EDEN BAŞARILI SPORCULARA HEDİYE VERDİ.