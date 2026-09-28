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Vali Çağatay’dan yeni görevlere tebrik ve iade-i ziyaretler

Vali Oktay Çağatay, yeni görevlere atanan Osman Tınmazol, Ramazan Ünal ve Prof. Dr. Hasan Gökkaya’yı ziyaret ederek tebrik etti ve başarı diledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Çağatay’dan yeni görevlere tebrik ve iade-i ziyaretler

Vali Çağatay’dan iade-i ziyaretler:

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük İl Emniyet Müdürü olarak atanan ve görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Vali Çağatay, Tınmazol’a yeni görevinde başarılar dileyerek kamu düzeni ve güvenliği için yürütülen çalışmalarda her zaman desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Osman Tınmazol nazik ziyaret ve iyi dilekler için Vali Çağatay’a teşekkürlerini sundu.

Jandarma komutanına ziyaret:

Vali Çağatay daha sonra Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Ünal’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın da eşlik etti. Gerçekleştirilen görüşmede Vali Çağatay, Ünal’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Kıdemli Albay Ramazan Ünal da nazik ziyareti dolayısıyla Vali Çağatay’a teşekkür etti.

Üniversite müdürüne iyi dilekler:

Vali Çağatay son olarak Karabük Üniversitesi (KBÜ) Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Hasan Gökkaya’yı ziyaret etti. Ziyarette Gökkaya’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çağatay, yeni akademik yılın Karabük Üniversitesi ve Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu için başarılı ve verimli geçmesini diledi.

Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Çağatay’ın tebrik ve destek mesajları öne çıkarken, atanan yöneticiler de kendilerine iletilen iyi dilekler için teşekkür etti.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN TINMAZOL&#039;U ZİYARET ETTİ.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, İL EMNİYET MÜDÜRÜ OSMAN TINMAZOL'U ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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