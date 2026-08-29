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Vali Çiçek, Kayseri jandarmasında rütbe terfi eden personele başarı diledi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen rütbe terfi töreninde Vali Gökmen Çiçek, yeni rütbe alan subay, astsubay ve uzman erbaşları tebrik etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Vali Çiçek, Kayseri jandarmasında rütbe terfi eden personele başarı diledi

Törenin yapıldığı yer ve takdim:

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, bir üst rütbeye terfi eden personelin yeni rütbeleri yetkililer tarafından takdim edildi.

Vali Çiçek'in kutlama ve temennileri:

Vali Gökmen Çiçek, terfi eden subay, astsubay ve uzman erbaşları tebrik ederek yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi ve görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Törenin kapanışı:

Tören, resmi takdimlerin ardından günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK; KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDA BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ EDEN SUBAY...

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK; KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDA BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ EDEN SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞLAR İÇİN DÜZENLENEN RÜTBE TERFİ TÖRENİ’NE KATILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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