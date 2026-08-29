Vali Çiçek, Kayseri jandarmasında rütbe terfi eden personele başarı diledi

Törenin yapıldığı yer ve takdim:
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, bir üst rütbeye terfi eden personelin yeni rütbeleri yetkililer tarafından takdim edildi.
Vali Çiçek'in kutlama ve temennileri:
Vali Gökmen Çiçek, terfi eden subay, astsubay ve uzman erbaşları tebrik ederek yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi ve görevlerinde başarı temennisinde bulundu.
Törenin kapanışı:
Tören, resmi takdimlerin ardından günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.
KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK; KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDA BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ EDEN SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞLAR İÇİN DÜZENLENEN RÜTBE TERFİ TÖRENİ’NE KATILDI.
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