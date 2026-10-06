Vali Çiçek'ten il emniyet müdürü Ergen'e hayırlı olsun ziyareti

ziyaretin ayrıntıları:

Vali Gökmen Çiçek, şehre atanarak görevine başlayan Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşti ve protokol çerçevesinde samimi bir ortamda sürdü.

görüşmelerin odağı:

Vali Çiçek, yeni görevinde Ergen'e başarı dileyerek Kayseri'de yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ise nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK; ŞEHRE ATANARAK GÖREVİNE BAŞLAYAN KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ SİNAN ERGEN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.