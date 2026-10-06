Dolar 49,1631 +0,10%
Euro 55,3773 +0,42%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.627,73 +0,14%
EUR/USD 1,1263 +0,35%
Brent Petrol 101,04 +0,46%
--°

Vali Çiçek'ten il emniyet müdürü Ergen'e hayırlı olsun ziyareti

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'de göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen’i İl Emniyet Müdürlüğü’nde ziyaret ederek başarı diledi ve bilgi aldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Vali Çiçek'ten il emniyet müdürü Ergen'e hayırlı olsun ziyareti

Vali Çiçek'ten il emniyet müdürü Ergen'e hayırlı olsun ziyareti

ziyaretin ayrıntıları:

Vali Gökmen Çiçek, şehre atanarak görevine başlayan Kayseri İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşti ve protokol çerçevesinde samimi bir ortamda sürdü.

görüşmelerin odağı:

Vali Çiçek, yeni görevinde Ergen'e başarı dileyerek Kayseri'de yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ise nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK; ŞEHRE ATANARAK GÖREVİNE BAŞLAYAN KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ SİNAN...

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK; ŞEHRE ATANARAK GÖREVİNE BAŞLAYAN KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ SİNAN ERGEN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Göktaş, Gaziantep'te serebral palsili Cansu ile umut dolu sohbet
images

Çaydeğirmeni'nde yeni jandarma karakolu bölge güvenliğine katkı sunacak
images

Başkan Geçit’ten MİAD Malatya şubesine ziyaret
images

Efeler'de 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi: kredisiz yatırım vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi