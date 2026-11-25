Vali değişimi: Bitlis'e eski hukuk müşaviri atandı
Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi kapsamında Bitlis Valisi Ahmet Karakayanın görev yeri değiştirildi. Yayınlanan kararnameyle Vali Karakaya, Edirne Valiliğine atandı.
atanma kararı:
Kararnameyle yapılan atama, resmi usuller çerçevesinde yürürlüğe girdi ve Bitlis'te yönetim kademesinde değişiklik yaşandı. Atama işlemi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmiyet kazandı.
yeni valinin profili ve göreve başlama:
Bitlis Valiliği görevine, İçişleri Bakanlığı eski hukuk müşaviri ve aynı zamanda eski Adilcevaz Kaymakamı Ahmet Dilsiz getirildi. Yeni atamayla birlikte Ahmet Dilsiz'in Bitlis'teki görevine başlaması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI VALİLER KARARNAMESİ İLE BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA’NIN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ.
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